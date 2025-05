Filhote de pitbull é sacrificada após ‘matar’ bebê, mas autópsia revela que animal não foi o responsável pela morte — Foto: Reprodução

Menina de 1 mês foi vítima de morte súbita infantil, não de ataque da cadela; caso chocou bairro em Nova York

Uma morte chocou a comunidade do Queens, em Nova York (EUA), na semana passada. O caso trágico envolvendo uma bebê de 1 mês foi atribuído inicialmente à ação brutal de uma filhote de pitbull.

Por causa disso, Bella, de 6 semanas, acabou sacrificada após o terrível incidente.

“Nossa bebê estava viva quando todos nós fomos dormir. Essa é a última coisa que sabemos”, disse Christopher, o padrasto da menina.

Até que a autópsia esclareceu tudo: a filhote de pitbull da família não havia sido a responsável pela morte da bebê.

Kiyanna Winfield foi vítima, segundo relatório de legista ao qual Christopher teve acesso, de morte súbita infantil. O documento sobre a causa do óbito ainda não foi liberado oficialmente.

“Ela também tinha problemas médicos. Ela tinha um sopro no coração. A cadela comeu o rosto do bebê. Ela foi sacrificada”, esclareceu o pai, de acordo com o “NY Post”.

Mas o legista apontou que Bella mordeu e comeu parte do rosto de Kiyanna quando a bebê já estava morta.

Os relatos do caso chocaram a opinião pública. A mãe, Lillian Burton, e o padrasto da menina contaram ter acordado com a cena horrível pouco depois das 6h de 20 de maio. Pessoas próximas do caso afirmaram que uma “parte substancial” do rosto de Kiyanna havia sido mutilada. Não se tem informações sobre como a filhote era alimentada.

O casal, que morava no condomínio popular Queensbridge Houses, disse ter deixado o imóvel após a tragédia. Eles não pensam em voltar a morar no local.

