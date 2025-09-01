Fim de semana em Novo Progresso tem prisões, violência doméstica, tentativa de homicídio e apreensão de armas

O último fim de semana em Novo Progresso (PA) foi marcado por uma série de ocorrências policiais que chamaram a atenção da população, incluindo embriaguez ao volante, ameaças, casos graves de violência doméstica e até apreensão de armas de fogo na Serra do Cachimbo.

Embriaguez ao volante – Na noite de domingo (31), por volta das 23h, policiais militares em ronda pela travessa Belém flagraram Francisco C. R. conduzindo um veículo Toyota Etios em estado de embriaguez. O motorista realizava zigue-zague na via e derrubou uma motocicleta ao tentar estacionar. Durante a abordagem, apresentava fala arrastada, andar cambaleante e admitiu ter ingerido bebida alcoólica. Ele desacatou a guarnição e foi conduzido à delegacia junto com o veículo.

Ameaça contra ex-companheira – Ainda no domingo (31), às 14h, uma mulher denunciou o ex-companheiro Júlio C. C. M. d. S. por ameaça. Segundo relato, o acusado enviou mensagens de áudio com xingamentos e ameaças de incendiar a residência da vítima, caso não tivesse acesso à filha do casal. A mulher solicitou medidas protetivas de urgência, temendo pela própria vida e pela segurança da criança.

Tentativa de homicídio em Vila Isol – No sábado (30), uma jovem identificada como Késsia V. G., 28 anos, foi brutalmente agredida pelo companheiro, André, que a atingiu com uma paulada na cabeça. A vítima deu entrada inconsciente no Hospital Municipal de Novo Progresso e, devido à gravidade, foi transferida para o Hospital Regional de Itaituba. Ela sofreu fratura no maxilar, lesões no braço e segue internada em estado grave. O agressor permanece foragido.

Agressão no bairro Jucelândia – Também no sábado (30), na Rua Padre Cícero, bairro Jucelândia, a Polícia Civil atendeu uma ocorrência de violência doméstica. O suspeito O. F. S. agrediu a esposa S. S. S. com socos após uma discussão. A vítima foi encaminhada ao hospital e passou por exame de corpo de delito. O agressor foi preso em flagrante e apresentado à Justiça.

Apreensão de armas na Serra do Cachimbo – Na mesma noite, por volta das 22h, policiais militares interceptaram um veículo Corolla branco durante fiscalização na Base Cecont, Serra do Cachimbo. Dentro do carro estavam quatro indivíduos, sendo que um conseguiu fugir. Três suspeitos foram presos: Wagner P. da S., motorista, natural de Araguaína (TO); Rogério d. S. S., 31 anos, residente em Xinguara (PA); e Leandro S. C., natural do Maranhão.

Com eles foram apreendidos dois revólveres calibre .38, três celulares, balaclavas e o veículo utilizado pelo grupo. Há indícios de que planejavam crimes em distritos próximos e na cidade de Novo Progresso.

As autoridades destacam que as ocorrências reforçam a necessidade de atenção da população e reafirmam o compromisso das forças de segurança em coibir a criminalidade no município.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/09/2025/15:43:15

