Fim de semana tem acidentes com 4 mortos em estradas do Pará

A Polícia Rodoviária Federal realizou ações de fiscalização no trânsito no final de semana e registrou acidentes graves nas vias paraenses

O período das férias é um momento para sair da rotina e relaxar. No entanto, nessa época, muita gente esquece da segurança e é imprudente na estrada. Não é difícil encontrar motociclistas sem capacete, o não uso de cinto de segurança, veículos com excesso de ocupantes, condutores alcoolizados e outros problemas que acarretam em riscos de acidentes graves e até mortes.

Neste final de semana, entre os dias 21 e 23 de julho, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou ações de fiscalização no trânsito em todo Pará. De acordo com a PRF, foram registrados 11 acidentes nas rodovias paraenses, sendo sete graves, com 15 feridos e quatro vítimas fatais.

Um desses acidentes ocorreu na última sexta-feira (21), na BR-230, km 157, no município de Itupiranga, Sudeste paraense. Por volta das 15h, um carro colidiu com uma moto na via e o condutor da motocicleta acabou morrendo. No sábado (22), às 4h, um caminhão atropelou uma mulher na BR-163/PA, km 889, em Belterra, no Baixo Amazonas. Infelizmente, a vítima não resistiu e morreu no local.

Ainda no sábado (22), na BR-316/PA, km 21, em Benevides, Região Metropolitana de Belém, um carro também atropelou um pedestre na via. A vítima era um homem, que não resistiu aos ferimentos. Já no domingo (23) à noite, a polícia registrou outro acidente grave. Desta vez na BR-308/PA, km 221, no município de Augusto Corrêa, Nordeste do estado.

Duas motos colidiram na rodovia e uma mulher acabou morta. Ao todo, o acidente envolveu sete pessoas, sendo três ocupantes de uma motocicleta e outros quatro do outro veiculo, incluindo duas crianças.

Fiscalização

Na ação de verão, a PRF também prendeu 10 pessoas, sendo duas por tráfico de drogas. Os agentes também apreenderam 84 kg de cocaína e 21,69 m³ de madeira no final de semana.

Confira os outros dados

Pessoas Fiscalizadas: 1.761

Veículos Fiscalizados: 1.420

Testes Realizados de Alcoolemia (Bafômetro): 1.044

Autuações

Alcoolemia: 24

Condutor e/ou Passageiro s/ Capacete: 68

Condutor e/ou Passageiro s/ Cinto: 24

Criança sem Cadeirinha: 15

Ultrapassagem Indevida: 149

