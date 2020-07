Final de semana de altas no Hospital Regional do Tapajós

No sábado, três pacientes receberam alta médica, dois moradores de Itaituba e uma do município de Jacareacanga. Nesta segunda-feira (27), a alta foi de um paciente de Rurópolis.

O final de semana no Hospital Regional do Tapajós (HRT) foi de comemorações e emoções. No último sábado (25), três pacientes receberam alta médica. Duas foram realizadas pela manhã e uma pela tarde. Familiares e profissionais que acompanharam o tratamento dos pacientes festejaram mais essas vitórias.

Os pacientes que receberem alta pela manhã foram Edivaldo Jose Rego, 61 anos, que há mais de 20 anos trabalha como chefe de cozinha e que popularmente é conhecido na cidade como ‘Liberal’. O segundo foi Claudionor Silva Rebelo, de 62 anos, torneiro mecânico, mais conhecido como ‘Camarão’.

Os dois pacientes foram diagnosticados com COVID-19 e transferidos para HRT nos dias 20 e 18 de julho. Ao saírem dos leitos, na clínica médica onde estavam internados, os dois amigos compartilharam da felicidade de estarem voltando para casa.

Emocionado e com poucas palavras, Edivaldo contou que sua expectativa é voltar a realizar as suas atividades na cozinha, lugar que tanto ama. Ele agradeceu aos colaboradores que, segundo ele, não mediram esforços para que esse momento da alta chegasse. “Não tenho nada do que reclamar, um tratamento muito bom, os profissionais com muito esmero, força de vontade e todos bem atenciosos. Um atendimento 100%”, destacou.

A prevenção continua

O chefe de cozinha aproveitou a oportunidade e mandou um recado para a população de Itaituba, alertando a todos sobre a importância de seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), referente as cautelas e cuidados de higiene para a prevenção do vírus. “Tenham muito cuidado. Muitos pensam que a pandemia já passou, ao contrário, temos que continuar tomando os devidos cuidados, com higiene. Evitem de todas as maneiras as aglomerações para não haver o contágio para que não venha sobrecarregar as unidades hospitalares de Itaituba”, alertou

Concordando com as palavras do amigo, Claudionor reforçou sobre o atendimento recebido. “Nos ofereceram um atendimento diferenciado, algo novo, lá fora muitos não conhecem o excelente tratamento ofertado aqui dentro. Só agradeço e peço que todos os profissionais continuem desenvolvendo essa linda profissão com todo o amor”, destacou.

Para a filha de Edivaldo, a farmacêutica Indira Campos, foi uma felicidade muito grande ao saber da notícia que seu pai receberia alta no sábado. “Digo que não foi só o papai que venceu a COVID-19, mas nós também. Só tenho a agradecer ao Hospital Regional por toda a assistência, pelas ligações, os boletins médicos. Eles sempre me explicaram muito bem, todos maravilhosos”, pontuou.

Pela tarde, a alta registrada foi da paciente Maria Edilcimar, de 46 anos, moradora do município de Jacareacanga, que fica a aproximadamente 410km de Itaituba. Ela contou que ficou internada um dia no Hospital Municipal de Jacareacanga (HMJ), com um quadro de 15 dias de sintomas quando foi transferida para o HRT no dia 21 de julho. Dona Maria, que exerce a profissão de merendeira no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), é a sexta paciente a receber alta e a primeira mulher recuperada da COVID-19 no HRT.

Parabéns

Ainda nesta segunda-feira (27), a sétima alta foi concedia a Raimundo Benicio da Silva, de 71 anos. Morador do município de Rurópolis, ele foi transferido para o HRT com suspeitas de COVID-19 no dia 20 de julho. Devido o paciente não estar no período ideal da realização do teste rápido, o mesmo só foi realizado ao chegar no Hospital, sendo o resultado, não reagente.

A equipe médica esperou o dia da contraprova do exame e novamente deu negativo para COVID-19, recebendo alta em bom estado geral e orientado a permanecer em isolamento e seguir as medidas preventivas. Na saída, os profissionais cantaram “parabéns” pela passagem de um ano de vida do paciente, comemorado no sábado (25).

