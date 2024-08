Fiscais da Sefa apreendem mais de 40 mil garrafas de vinho em Novo Progresso

A carga havia saído do Rio Grande do Sul em direção a Boa Vista (RR), mas a empresa informada no documento fiscal não existe – (Foto: Divulgação/SEFA)

Fiscais de receitas estaduais, que atuam na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), em Serra do Cachimbo, no KM-785 da Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém), no município de Novo Progresso, sudoeste paraense, apreenderam 41.544 garrafas de vinho tinto, na segunda-feira (12).

A origem da carga era o município de Flores da Cunha (RS), e supostamente seguiria para Boa Vista, capital de Roraima. A mercadoria foi avaliada em R$ 602.949,73. A fiscalização foi feita de forma conjunta com a Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Sefa em Belém.

“Os fiscais de receitas estaduais, suspeitando da operação, fizeram uma pesquisa nos sistemas informatizados de notas fiscais e entraram em contato com a Coordenação de Mercadorias em Trânsito da Sefa em Belém, que contatou com a Secretaria Estadual da Fazenda de Roraima, suposto destino da bebida. A Sefaz de Roraima informou à Sefa do Pará que a empresa, cujo nome constava no documento fiscal, não existe”, informou o coordenador da unidade da Serra do Cachimbo, Roberto Mota.

Com o destino considerado incerto, a mercadoria foi apreendida. Os fiscais lavraram o Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no valor de R$ 180.884,92, referentes a ICMS e multa.

Fonte:Jornal Folha do Progresso com informações da SEFA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2024/06:35:10

