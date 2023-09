Fiscais do ICMBio são atacados e têm carros queimados durante fiscalização contra desmatamento no AM

Fiscais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e policiais da Força Nacional foram atacados e tiveram os carros queimados durante uma fiscalização contra o desmatamento na Floresta Nacional de Aripuanã, próximo a cidade Santo Antônio do Matupi, no Sul do Amazonas.

O ataque aconteceu na tarde de quinta-feira (28) e não registrou feridos.

Em nota, o ICMBio afirmou que a ação de fiscalização teve o objetivo de verificar desmatamento apontado pelo sistema DETER – um alerta de fiscalização e controle de degradação florestal – de 762 hectares dentro da Floresta Nacional.

No local, foram encontrados 550m³ de madeira ilegal em tora, além de armas, equipamentos e veículos usados no desmatamento ilegal. Todos os equipamentos foram apreendidos ou destruídos. Além disso, quatro infratores foram identificados e multados em R$ 7,6 milhões.

Segundo informações de testemunhas à Rede Amazônica, em represália a fiscalização, os fiscais do ICMBio sofreram uma emboscada. Homens derrubaram árvores, cercaram as viaturas dos fiscais e atearam fogo.

Em áudios que a Rede Amazônica teve acesso, homens incentivam o ataque. “Agora é hora. Vamos cercar eles na rua. Aceleraram para rumo daí. Bora queimar, bora queimar!”

Os homens interditaram, ainda, a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica. Os fiscais foram resgatados pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

“As ações na região serão intensificadas, e os responsáveis pelo ataque, identificados e punidos de acordo com a lei”, afirmou o ICMBio.

Região de conflitos

Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré, é conhecida como uma região de conflitos devido a disputas territoriais e o desmatamento na região.

Em 2011, um produtor rural do distrito foi executado após articular uma reunião para tentar solucionar os problemas fundiários da área. Na época, Santo Antônio do Matupi estava sendo alvo de uma grande operação de forças de segurança federal.

Dois anos depois, em 2013, três homens foram mortos na região. Seis indígenas, suspeitos do crime foram denunciados por homicídio qualificado. Segundo o Ministério Público do Amazonas (MPAM), as vítimas foram mortas como vingança pela morte de um cacique.

Fonte: G1 AM e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/09/2023/16:19:34

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...