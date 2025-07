Fiscais do ICMBio sofrem queimaduras graves durante destruição de máquinas em garimpo na APA do Tapajós

Foto: Ilustrativa | O Jornal Folha do Progresso teve acesso, nesta quinta-feira, 17 de julho de 2025, a informações sobre um grave acidente envolvendo servidores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), ocorrido no dia 3 de julho, durante uma operação na Área de Preservação Ambiental (APA) do Tapajós, na região do Crepurizão, sudoeste do Pará.

Segundo relatos obtidos por nossa equipe, dois fiscais foram atingidos por uma explosão durante a queima de um maquinário apreendido. A explosão ocorreu de forma repentina, provocando queimaduras de terceiro grau nas vítimas.

Ambos foram socorridos em estado grave e levados de helicóptero até a cidade de Itaituba. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foram transferidos em uma UTI aérea para o Hospital Regional da Transamazônica (HRBA), em Ananindeua, região metropolitana de Belém.

O caso estava sendo mantido sob sigilo até que familiares das vítimas decidiram iniciar uma vaquinha online para arrecadar recursos para auxiliar no tratamento e na recuperação dos servidores feridos.

Até o momento, o ICMBio não se pronunciou oficialmente sobre o incidente. A operação fazia parte do combate a crimes ambientais dentro da unidade de conservação.

Fonte: Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/07/16:45:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...