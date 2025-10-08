Fiscalização apreende 4 toneladas de pirarucu transportadas ilegalmente no Pará

Foto: Reprodução | No último domingo (5), a Base Integrada Flutuante de Antônio Lemos apreendeu 4 toneladas de pirarucu (Arapaima gigas) transportadas ilegalmente

No último domingo (5), a Base Integrada Flutuante de Antônio Lemos apreendeu 4 toneladas de pirarucu (Arapaima gigas) transportadas ilegalmente em uma embarcação que saiu de Manaus (AM) com destino a Belém. O pescado não possuía a documentação fiscal obrigatória.

As ações, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social por meio do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), monitoram as embarcações que cruzam a malha fluvial do arquipélago do Marajó para garantir a segurança da população ribeirinha.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, destacou a importância das bases fluviais:

“Em mais uma ação integrada, conseguimos interceptar essa carga transportada ilegalmente, reforçando a relevância do monitoramento constante dos rios do estado.”

Ocorrência

Durante a fiscalização na malha fluvial de Breves, os agentes do Gflu e da Polícia Militar abordaram a balsa “Geovana”, que vinha de Manaus com destino a Belém. Com a ajuda do cão farejador “Black”, foi encontrada a carga ilícita de pirarucu seco, pesando 4 toneladas, sem documentação legal.

O proprietário da carreta foi encaminhado à Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, enquanto o pescado apreendido foi destinado à comunidade local.

