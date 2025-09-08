“Fiscalização da Sefa em Novo Progresso e Cachoeira do Piriá apreende triciclos e mais de 11 mil litros de combustível”

Fiscalização da Sefa apreende triciclos e mais de 11 mil litros de combustível em operações no Pará Crédito: Reprodução/SEFA

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) intensificou a fiscalização no Pará e realizou operações em Cachoeira do Piriá e Novo Progresso, resultando na apreensão de quatro triciclos e 11.148 litros de querosene de aviação. As ações ocorreram nos dias 6 e 7 de setembro e somaram mais de R$ 56 mil em impostos e multas por irregularidades.

Em Cachoeira do Piriá, auditores fiscais interceptaram um caminhão vindo de Manaus transportando cinco triciclos, sendo que apenas um estava documentado. A diferença resultou em TAD de R$ 31.104,00. No dia seguinte, em Novo Progresso, um caminhão-tanque com 11.148 litros de querosene de aviação foi retido, pois o destinatário não possuía a inscrição estadual exigida por lei, gerando TAD de R$ 25.101,50.

Segundo a Sefa, as ações reforçam o controle sobre o transporte de mercadorias no estado e garantem a concorrência justa no mercado.

Fonte: Jornal Folha do Progresso/SEFA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/09/2025/07:52:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...