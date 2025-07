Fiscalização do DITRANP é marcada por agressão e tentativa de obstrução em Novo Progresso

Foto: Reprodução | Agente Edílson Ribeiro foi alvo de ataque durante operação de rotina na Avenida Orival Prazeres.

Na noite deste sábado, 19 de julho, uma ocorrência envolvendo agressão e tentativa de obstrução do trabalho de fiscalização foi registrada na Avenida Orival Prazeres, região central de Novo Progresso.

De acordo com informações apuradas, o agente de trânsito Edílson Ribeiro, vinculado ao Departamento Municipal de Trânsito (DITRANP), realizava uma fiscalização de rotina quando foi surpreendido por duas situações distintas.

Em um vídeo amplamente divulgado nas redes sociais, é possível ver um homem deixando o local em uma motocicleta sem a devida liberação, colocando em risco a segurança de pedestres presentes, ao quase atropelá-los.

Na sequência, outro indivíduo aparece nas imagens partindo para cima do agente, arremessando capacetes contra ele em uma clara tentativa de intimidar e impedir a continuidade da fiscalização. Para conter a situação, o agente chegou a utilizar spray de pimenta no rosto do agressor. Ainda assim, o homem persistiu e continuou a lançar capacetes contra o servidor público.

As autoridades competentes foram acionadas e medidas legais devem ser tomadas diante do ocorrido. O caso deve ser investigado pelas autoridades de segurança.

Veja vídeo:

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/07/2025/08:24:29

