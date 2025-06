Fiscalização no Rio Amazonas, em Óbidos, apreende R$ 83 mil em mercadorias sem nota fiscal vindas da Zona Franca de Manaus

Ação integrada da Base Candiru apreende mercadoria irregular, no Baixo Amazonas — Foto: Agência Pará/Divulgação

Produtos ilegais estavam em embarcação que seguia de Manaus para Santarém.

Durante uma fiscalização no Rio Amazonas, uma ação integrada das forças de segurança pública apreendeu pneus e amortecedores avaliados em R$ 83 mil, vindos da Zona Franca de Manaus, toda a mercadoria estava sem documento fiscal, sendo transportados em uma embarcação com destino a Santarém. A abordagem aconteceu na sexta-feira (13), nas proximidades do município de Óbidos, no oeste do Pará.

A operação foi realizada no âmbito da ação “Protetor das Fronteiras e Divisas” por agentes da Base Fluvial Candiru, em conjunto com o Grupamento Fluvial, as Polícias Civil e Militar e a Receita Federal. A embarcação abordada, chamada “Flor da Terra”, transportava 29 pneus e 8 caixas de amortecedores sem nota fiscal, caracterizando irregularidade tributária.

“O trabalho de fiscalização integrado a partir das Bases Fluviais tem sido fundamental para o combate a ilícitos, como nesse caso da apreensão de muita mercadoria sem nota fiscal”, afirmou o coronel PM Neves, secretário de Segurança Pública em exercício.

Segundo ele, as diligências são constantes, inclusive em furos e rios menores, e têm gerado resultados expressivos não apenas na apreensão de drogas, mas também de cargas ilegais.

Diante do fato, o material foi retido em razão de não terem sido efetuados os pagamentos dos tributos aduaneiros, conforme termo de retenção da Receita Federal, que atuou na ação junto aos agentes de segurança.

Fonte: g1 Santarém/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/06/2025/03:10:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...