Fiscalizações apreendem mercadorias em Oriximiná e Terra Santa (PA)

Foto:Reprodução | Em fiscalização realizada nos dias 03 e 04/09, nas cidades de Oriximiná e Terra Santa, fiscais de receitas estaduais apreenderam mercadorias no valor de R$ 181.980,92.

A ação teve o apoio do Comando de Policiamento Regional da Polícia Militar de Santarém. Os fiscais são lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Tapajós, no Baixo Amazonas.

“Foram encontradas infrações como falta de documentação fiscal, não recolhimento do Diferencial de Alíquota do ICMS (Difal) devido ao Estado, compras feitas em nome de Cadastro de Pessoa Física (CPF) mas que, pela quantidade, mostrava intuito comercial; falta de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), entre outras infrações”, relatou o coordenador Roberto Mota.

Dentre as mercadorias apreendidas estão 440 caixas com 6.280 unidades de cerveja; 1.200 fardos de refrigerantes, com 11.100 unidades; 100 fardos com 900 unidades de água mineral; 20 unidades de baterias automotivas; 5.137 unidades de perfil metálico, entre outras.

Como resultado foram lavrados 16 Termos de Apreensão e Depósito (TADs), que totalizaram R$ 65.505,38, referentes a cobrança de ICMS e multas.

Fonte: Agência Pará/ Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/09/2025/07:00:00

