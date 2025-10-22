Fisiculturista e influenciador, Kadu Santos morre aos 31 anos

Kadu Santos acumulou 11 títulos ao longo de sua trajetória em competições de fisiculturismo. | Reprodução / Instagram

A informação foi confirmada pela família do atleta, mas a causa da morte ainda não foi divulgada.

Em uma semana de vitórias consideráveis para o Brasil no mundo do fisiculturismo, uma notícia triste pegou os atletas e fãs do segmentos de surpresa na segunda-feira (20).

O fisiculturista Kadu Santos faleceu, no Rio Grande do Sul. A morte do atleta foi confirmada por familiares em um anúncio nas redes sociais. Kadu tinha 31 anos e completaria mais um aniversário em dezembro.

O velório e sepultamento ocorreram em Novo Hamburgo, município localizado na região metropolitana de Porto Alegre, segundo anúncio divulgado pela família.

A família não compartilhou informações sobre as circunstâncias ou causas do falecimento. Iva Santos, mãe do atleta, desabafou nas redes sociais. “Dia mais triste da minha vida”, escreveu ao informar local e horário da cerimônia de velório.

Carreira no fisiculturismo

Kadu Santos acumulou 11 títulos ao longo de sua trajetória em competições de fisiculturismo. O atleta conquistou o bicampeonato geral do Muscle Contest, reconhecida como uma das principais organizações da modalidade no país.

Além das competições, Santos atuava como influenciador digital na área do ficisulturismo. Seu perfil no Instagram contava com mais de 12 mil seguidores, no qual compartilhava rotinas de treino, orientações nutricionais e oferecia serviços de consultoria especializada para interessados em fisiculturismo e preparação física.

Noivado recente

Em julho de 2025, Kadu pediu a namorada Sabrina Wollmann em casamento durante participação em competição de fisiculturismo. Sabrina também é conhecida por trabalhar no segmento do fisiculturismo.

Repercussão nas redes sociais

A notícia da morte mobilizou comunidade de fisiculturistas e seguidores do atleta nas plataformas digitais. Colegas de profissão e admiradores prestaram homenagens ao gaúcho, destacando sua trajetória esportiva e presença digital.

