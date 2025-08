Flaco López marca no fim, e Palmeiras empata com o Vitória no Brasileirão

Partida entre Vitória e Palmeiras, pela 18ª rodada do Brasileirão • Jhony Pinho/AGIF

O Verdão buscou o empate em 2 a 2 com o Leão, no Barradão, pela 18ª rodada da competição.

Pela 18ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras empatou com o Vitória por 2 a 2, neste domingo (3), em partida disputada do Barradão, em Salvador.

Renato Kayzer e Erick balançaram as redes a favor do Leão, enquanto Piquerez, de pênalti, e Flaco López, no final do jogo, marcaram do lado da equipe alviverde.

O resultado manteve o Verdão a quatro pontos dos primeiros colocados do Brasileirão, Flamengo e Cruzeiro. O clube paulista chegou na marca de 33 pontos, enquanto os rivais possuem 37 cada um.

O Leão, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de abrir cinco pontos de vantagem da zona de rebaixamento da competição. No momento, o time baiano ocupa o 15º lugar geral com 18 pontos, três a mais que o Vasco da Gama, o primeiro clube dentro do Z-4.

Na próxima quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), o Palmeiras retorna aos gramados para encarar o Corinthians, em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Já eliminado do torneio, o Vitória entra em ação no sábado (9), às 18h30, diante do São Paulo.

Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras foi quem iniciou controlando as ações e tendo mais posse de bola. A primeira boa oportunidade saiu aos três minutos, quando o lateral-direito Marcos Rocha invadiu a área e bateu cruzado para ótima defesa do goleiro Lucas Arcanjo.

Logo depois, escanteio a favor do Verdão, o atacante Luighi escorou na primeira trave e o uruguaio Emiliano Martínez desperdiçou de cabeça dentro da pequena área.

O Vitória equilibrou o jogo nos minutos seguintes. O ponta Osvaldo fez uma bela jogada pela esquerda, mas chutou fraco para fácil defesa do goleiro Marcelo Lomba.

Já aos 33 minutos, o centroavante Renato Kayzer recebeu bom passe do meia Ronald e finalizou cruzado no cantinho, anotando 1 a 0 no placar. O Leão quase ampliou na sequência, em chute de longe do volante Baralhas que exigiu grande defesa de Lomba.

Os paulistas retornaram do intervalo colocando pressão no time mandante em busca do seu gol. Aos oito minutos, Emiliano Martínez bateu forte dentro da área e Lucas Arcanjo evitou o gol palmeirense.

Após resistir a pressão adversária, o Vitória ampliou aos 19 minutos. O ponta Erick cortou para a perna esquerda e acertou um chutaço no ângulo da meta defendida pelo Verdão, marcando o 2 a 0.

O Palmeiras conseguiu diminuir pouco depois, com o lateral-esquerdo Piquerez, em cobrança de pênalti. Já na reta final do confronto, o paraguaio Ramón Sosa cruzou na medida para o argentino Flaco López marcar de cabeça e deixar tudo igual em 2 a 2.

Fonte: CNN Brasil/Jornal Folha do Progresso

