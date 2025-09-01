Flamengo e Gabigol declaram amor um ao outro
O Flamengo parabenizou Gabigol pelos seus 29 anos em suas redes sociais, neste sábadol 30/08. O ídolo não deixou por menos e retribuiu o carinho com uma declaração de amor: “Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer”, escreveu o jogador, acompanhado de dois corações, nas cores preta e vermelha, simbolizando sua ligação com o clube.
A mensagem do Flamengo foi calorosa e repleta de reconhecimento. “G. Barbosa, Gabriel Barbosa, Gabigol, Gabi. Há 29 anos, nasceu o Predestinado. Em 2019, ele veio para proteger a Nação e conquistar a América, o Brasil. Foi supercampeão. 13 taças para ser mais exato, marcando 16 vezes (!!!) em finais”, destacou o clube. Para finalizar, a homenagem concluiu: “Um Imortal Rubro-Negro desde o dia 23 de novembro de 2019. Salve, Gabriel, feliz aniversário!”
Trajetória de Sucesso no Flamengo
Ídolo da torcida flamenguista, Gabigol conquistou diversos títulos durante sua passagem pelo clube, incluindo duas edições da Copa Libertadores, em 2019 e 2022. Outras conquistas: Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro, em 2019; Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, em 2020; Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil, em 2021; Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, em 2022.
Maiores vítimas de Gabigol
Desde sua chegada ao Rubro-Negro em 2019, Gabigol se notabilizou pelo faro de artilheiro e grande capacidade de marcar em jogos decisivos. O atacante tem como vítimas preferidas o Fluminense e o Athletico-PR; ambos já sofreram 11 gols do jogador do Flamengo. Gabigol atuou por 305 jogos com a camisa do Flamengo. O atacante balançou a rede por 160 vezes, sendo 16 gols em 11 finais e deu 44 assistências.
Atualmente, o atacante defende o Cruzeiro, onde, sob o comando de Leonardo Jardim, ocupa a posição de reserva. Em 2023, Gabigol já soma 11 gols e quatro assistências em 32 partidas, demonstrando sua capacidade de decisão em momentos cruciais.
