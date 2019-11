Flamengo e River Plate decidirão a Libertadores, em Lima, no Peru

Estádio Nacional, em Lima, no Peru (Foto:Reprodução)= Reunião na sede da Conmebol definiu a mudança no local da decisão da Libertadores. A data da decisão da Copa foi mantida no dia 23 de novembro

A decisão da Libertadores, entre Flamengo e River Plate, será no Estádio Nacional, em Lima, no Peru. Em reunião na sede da Conmebol, a entidade e os clubes definiram a mudança do local da partida, inicialmente marcada para Santiago, no Chile. Por conta das manifestações contra o governo local, o entendimento é de que há condições de realizar o evento em segurança na capital chilena no dia 23 de novembro. A data da final da Copa segue a mesma.

Rodolfo Landim e Rodolfo D’Onofrio, presidentes do Flamengo e River Plate, respectivamente, estiveram na reunião, assim como nomes das federações de Brasil e Argentina. Rogério Caboclo e Fernando Sarney representaram a CBF.

O encontro às portas fechadas durou cerca de seis horas. Malha aérea, rede hoteleira, ressarcimento aos torcedores que já adquiriram passagens para Santiago.. Muitos tópicos foram levados em conta e debatido entre as partes.

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, confirmou o local.

Até a última quarta, dia 30 de outubro, a Conmebol e as autoridades do Chile garantiam a realização da final da Libertadores em Santiago. Porém, com as manifestações cada vez maiores na capital – e sem indício que irão parar -, o cenário mudou. Uma convocação para um protesto na área do estádio foi divulgado, nas quais as ruas de acesso ao Estádio Nacional seriam bloqueadas.

As cenas de violência, a paralisação do futebol local e o cancelamento de outros eventos, internacional, como Apec e COP 25 contribuíram para a alteração.

