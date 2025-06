Flamengo empata com o Los Angeles com gol no fim e agora pega o Bayern de Munique

Foto:Reprodução\AFP | Mesmo com a vaga e a liderança do Grupo D garantidas antes da bola rolar, o Rubro-Negro quis manter o ritmo competitivo e mostrou isso desde o primeiro minuto

Classificado antecipadamente às oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o Flamengo entrou em campo na noite desta terça-feira (24), no Camping World Stadium, na Flórida, com força máxima diante do Los Angeles FC.

Mesmo com a vaga e a liderança do Grupo D garantidas antes da bola rolar, o Rubro-Negro quis manter o ritmo competitivo e mostrou isso desde o primeiro minuto. Com domínio de posse de bola e quatro bolas na trave — três no primeiro tempo e uma no segundo, com Arrascaeta —, o time carioca pressionou durante todo o jogo, mas esbarrou na trave e no goleiro Lloris.

Apesar do controle rubro-negro, quem abriu o placar foi o Los Angeles, aos 37 do segundo tempo, com Bouanga, aproveitando contra-ataque após erro na saída de bola. O gol não desanimou o Flamengo, que respondeu na sequência. A joia da base Wallace Yan, que havia acabado de entrar, deixou tudo igual em sua primeira participação marcante no Mundial. O empate por 1 a 1 manteve a invencibilidade do time carioca na competição e selou uma campanha sólida na fase de grupos.

Agora, o Flamengo vira a chave para o grande desafio das semifinais: o duelo contra o Bayern de Munique, marcado para domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami. O técnico Tite terá a semana para preparar a equipe, que chega embalada por boas atuações e pela consistência apresentada até aqui no torneio.

