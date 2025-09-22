Flamengo empata o clássico, mantém a liderança, mas vê rivais se aproximarem

Foto:Reprodução | Flamengo e Vasco ficaram no 1 a 1 neste domingo (21), em clássico movimentado no Maracanã, válido pela 24ª rodada do Brasileiro. Este é o segundo empate entre as duas equipes, que não saíram do zero no primeiro turno.

Os gols da partida foram anotados pelo colombiano Carrascal, para o Flamengo, e Rayan, pelo lado do Vasco.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança do Brasileiro com 51 pontos, mas pode ver a distância com o vice-líder diminuir para um ponto caso o Cruzeiro vença seu compromisso.

Já a equipe cruzmaltina, que segue na 15ª colocação, soma um ponto e chega a 24, dois a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Em um primeiro tempo intenso e com diversas chances de perigo, cada equipe foi para o intervalo com um gol na conta.

O rubro-negro abriu o placar aos 11 minutos com Carrascal. O colombiano fez seu primeiro gol pelo Flamengo após pegar rebote do goleiro Léo Jardim na pequena área.

Antes do gol, o Flamengo quase viu um golaço anotado por Cebolinha, que aproveitou a sobra e chutou colocado, mas a bola explodiu no travessão.

O gol de empate do Vasco saiu aos 29. Após cobrança de escanteio de Coutinho, Rayan subiu mais que a zaga rubro-negra e cabeceou não dando chances para o goleiro Rossi.

Filipe Luís usou toda sua força no segundo tempo, colocando Pedro, Arrascaeta a Samuel Lino, e viu Saúl quase fazer o segundo aos 19. Após falha do goleiro Léo Jardim, o espanhol chutou colocado, mas a bola, mais uma vez, parou no travessão.

A pressão rubro-negra seguiu com tudo e, aos 24, Pedro, na pequena área, quase marcou após falha bisonha dos vascaínos Lucas Oliveira e Cuesta.

O Vasco conseguiu equilibrar o duelo e por pouco não viu Matheus França, aos 34, levar a melhor sobre Rossi. Apesar dos 45 minutos finais com diversas chances, o clássico terminou em 1 a 1.

Próximos jogos de Flamengo e Vasco

O Flamengo visita o Corinthians no próximo domingo (28) pelo Brasileiro. Antes, vai até a Argentina pegar o Estudiantes na quinta-feira (25), pelo jogo de volta das quartas da Libertadores.

O Vasco entra em campo na quarta-feira (24) em São Januário contra o Bahia, em jogo atrasado da 16ª rodada.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/09/2025/08:00:00

