Flamengo empata sem gols com Fluminense e conquista o Carioca pelo placar agregado

O Flamengo confirmou o título do Campeonato Carioca neste domingo. Os rubro-negros empataram sem gols com o Fluminense, no Maracanã, e levaram pelo agregado de 3 a 1. Os flamenguistas foram superiores durante os 90 minutos, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo balançou a rede duas vezes na etapa final, mas ambos os gols foram anulados.

O Flamengo assustou logo no primeiro minuto, em cabeceio de Plata sobre o travessão. Depois disso, o clássico ficou nervoso, com muitas faltas de ambos os lados. O Fluminense só conseguiu sua primeira finalização aos 19 minutos em chute de Renê que parou em Rossi.

Os rubro-negros tiveram grande chance de abrir o placar aos 24 minutos. Fábio tentou o drible e perdeu a bola para Plata. No entanto, o goleiro tricolor conseguiu se recuperar e impedir o gol. Em seguida, novamente Plata recebeu passe na área, mas chutou em cima de Thiago Silva.

O Flamengo continuava melhor em campo e teve mais uma ótima oportunidade de marcar, aos 32 minutos. Luiz Araújo foi lançado e tocou na saída de Fábio. Só que a bola foi pela linha de fundo.

Na parte final, os flamenguistas seguiram com o domínio do jogo. No entanto, a equipe da Gávea parou na marcação do adversário. O Fluminense apenas segurou o Flamengo para manter o empate até o intervalo.

No segundo tempo, o Fluminense conseguiu diminuir um pouco o domínio do Flamengo. Tanto que os tricolores assustaram aos 16 minutos. Cano aproveitou cruzamento, mas cabeceou mal, pela linha de fundo.

Os rubro-negros continuaram com a posse de bola, mas sofriam para passar pela marcação tricolor. A equipe rondava a área e pecava no último passe.

Na parte final, o Fluminense esboçou uma pressão em busca do gol que levaria a decisão para os pênaltis. Keno parou em boa defesa de Rossi. Só que o Flamengo soube manter a calma e chegou a balançar a rede duas vezes, com Plata e Michael, respectivamente. Mesmo assim, os rubro-negros comemoraram o título no Maracanã.

