Flamengo faz 8 a 0 no Vitória na maior goleada dos pontos corridos

Campeonato Brasileiro 2025: Famengo x Vitória — Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/

Centroavante Pedro marcou três gols, Samuel Lino anotou dois e De Arrascaeta e Luiz Araújo também foram às redes.

No encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Flamengo desfilou bom futebol e anotou um caminhão de gols.

O placar contra o Vitória foi de 8 a 0, a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos.

Os gols do rubro-negro foram anotados por Pedro, que marcou três vezes, Samuel Lino, que foi às redes duas vezes, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique.

Com o resultado, o Flamengo se manteve na liderança do campeonato, com uma diferença de quatro pontos para o segundo colocado, o Palmeiras, que também entrou em campo nesta segunda-feira e que venceu o Sporting, por 3 a 0, com dois gols de Flaco López e um de Gustavo Gómez. O alviverde, no entanto, tem um jogo a menos do que o Flamengo, ou seja, pode chegar a 45 pontos e ficar a um do líder do campeonato.

Neste meio de semana não haverá rodada do Campeonato Brasileiro, pois serão disputadas as partidas de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã jogam Atlético Mineiro e Cruzeiro às 19h30, Atlético Paranaense e Corinthians, 21h, e Vasco e Botafogo, no mesmo horário. Já na quinta-feira, o Bahia recebe o Fluminense.

Fonte:CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/08/2025/07:06:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...