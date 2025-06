Flamengo luta após apagão, mas perde do Bayern e está eliminado do Mundial

Foto:© Getty | As falhas na saída de bola cobraram um preço alto, no entanto, e o excelente time alemão soube aproveitá-las para avançar na Copa do Mundo de Clubes.

O Flamengo se recusou a adotar um comportamento defensivo e procurou encarar o Bayern de Munique, na tarde de domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens.

As falhas na saída de bola cobraram um preço alto, no entanto, e o excelente time alemão soube aproveitá-las para avançar na Copa do Mundo de Clubes.

A equipe dirigida por Vincent Kompany demonstrou sua grande capacidade de pressão no campo de ataque para construir uma vitória por 4 a 2, frustrando as tentativas de reação do adversário. O resultado a colocou nas quartas de final da competição, contra o Paris Saint-Germain, duelo marcado para o próximo sábado (5), em Atlanta.

Diante do Flamengo, o Bayern abriu vantagem logo de cara, com um gol de Erick Pulgar (contra) e um de Harry Kane. Gerson chegou a descontar, mas ainda no primeiro tempo a formação de Munique voltou a lograr êxito na estratégia de tomar a bola em uma faixa adiantada do campo, com finalização de Goretzka.

O time de Filipe Luís insistiu e buscou o ataque após o intervalo. Jorginho, de pênalti, deu esperança à torcida rubro-negra -o público total foi de 60.914 espectadores-, antes de o filme se repetir. Em um erro na saída, com tentativa de drible de Luiz Araújo, Kane recebeu de Kimmich para matar o jogo.

FLAMENGO

Rossi, Wesley, Leo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Allan), Jorginho (De La Cruz), Arrascaeta (Bruno Henrique) e Gerson (Wallace Yan); Luiz Araújo e Plata. Técnico: Filipe Luís

BAYERN DE MUNIQUE

Neuer, Laimer (Boey), Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka (Pavlovic), Gnabry (Musiala), Olise e Coman (Sané); Kane (Müller). Técnico: Vincent Kompany

Estádio: Hard Rock Stadium, em Miami (EUA)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt e James Mainwaring (ING)

Cartões amarelos: Pulgar, Allan, Wesley (FLA); Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Laimer (BAY)

Gols: Pulgar (FLA), contra, aos 5′, Kane (BAY), aos 9′, Gerson (FLA), aos 32’/1ºT, e Goretza (BAY), aos 41’/1ºT; Jorginho (FLA), aos 9′, e Kane (BAY), aos 27’/2ºT

