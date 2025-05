Flamengo sofre, mas vence Táchira e avança em 2º sob olhares de Ancelotti e Vini

Léo Pereira dá vitória sobre o Táchira e classificação ao Flamengo na Libertadores | Gilvan de Souza/Flamengo

Rubro-negro faz 1 a 0, sofre pressão no fim, mas avança em segundo lugar no grupo C Rubro-negro faz 1 a 0, sofre pressão no fim, mas avança em segundo lugar no grupo C Rubro-negro faz 1 a 0, sofre pressão no fim, mas avança em segundo lugar no grupo C

Foi sofrido, suado, dramático, mas o Flamengo conseguiu sua classificação para as oitavas de final da Libertadores com a vitória por 1 a 0 sobre o Deportivo Táchira diante de mais de 66 mil pessoas no Maracanã, que vaiaram ao fim do jogo.

Passou em segundo – Por pouco o Rubro-Negro não avançou em primeiro no Grupo C. LDU, Fla e Central Córdoba terminaram com os mesmos 11 pontos, mas os equatorianos garantiram a liderança no saldo de gols. Já os argentinos ficaram em terceiro nos critérios de desempate e foram eliminados.

Novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti assistiu a partida no Maracanã. O treinador ficou na cabine da Flu TV acompanhado do diretor Rodrigo Caetano e de outros funcionários da CBF. Ele ganhou uma camisa do Flamengo das mãos do diretor de futebol, José Boto. Ontem o italiano já havia assistido a vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre a Universidad do Chile, no Nilton Santos.

Outro que estava no Maracanã era Vini Jr. O atacante do Real Madrid fez questão de ir até a cabine falar com seu ex-treinador no clube espanhol e lhe desejar boas-vindas na seleção brasileira.

Quem também roubou a cena foi o volante João Gomes. Cria do Flamengo e de férias, o jogador do Wolverhampton, da Inglaterra, foi para a arquibancada e ficou em meio aos populares no setor Norte, onde se localizam as organizadas.

Uma cena inusitada aconteceu ao fim do primeiro tempo. Imediatamente após o apito do árbitro, a torcida do Flamengo direcionou uma forte vaia. Foi quando o goleiro Rossi se virou para a arquibancada e abriu os braços, claramente não concordando com a atitude dos rubro-negros.

O JOGO

O Flamengo iniciou a partida como se esperava. Com muita posse de bola e pressionando o adversário. Faltava, porém, contundência no terço final. O time insistiu muito nos cruzamentos e nas bolas alçadas na área, algo que o Táchira percebeu e começou a minar. Aos poucos a torcida foi ficando impaciente e os jogadores cometeram erros bobos. No fim do primeiro tempo, com o 0 a 0 no placar, o Rubro-Negro ouviu vaias.

No segundo tempo, Filipe Luís sacou Michael e colocou Bruno Henrique, que entrou bem e deu verticalidade ao time. O Flamengo seguiu pressionando e, de tanto martelar, conseguiu o gol aos 20 com o zagueiro Léo Pereira, o único entre os principais do sistema defensivo que não foi convocado para a seleção brasileira de Ancelotti.

No fim, a partida ganhou tons dramáticos. Mesmo sem qualidade técnica, o Táchira passou a assustar na base da raça e perdeu boas chances de empatar. O Fla, por sua vez, conseguiu se segurar e garantiu o mais importante, que era se classificar, apesar das vaias da torcida.

FLAMENGO

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Varela), Gerson (Ayrton Lucas) e Arrascaeta (Evertton Araújo); Michael (Bruno Henrique), Luiz Araújo e Pedro (Wallace Yan). T.: Filipe Luís.

DEPORTIVO TÁCHIRA

Jesús Camargo, Rosales, Quintero (Jean Castillo), Juan Sánchez e Acevedo; Requena (Fioravanti), Saggiomo (Zuñiga) e Calzadilla; Cova, Bryan Castillo (Cano) e Balza (Jesús Duarte). T.: Edgar Pérez Greco.

Fonte: BRUNO BRAZ/FOLHAPRESS/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/05/2025/07:16:21

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...