Flamengo vacila e leva empate do Ceará, mas segue líder do Brasileirão

Lance de Ceará x Flamengo, pelo Brasileirão • Gilvan de Souza/CRF

Clube carioca abriu o placar e tinha a partida controlada, mas perdeu gás com o bom segundo tempo do Vozão na Arena Castelão.

Ceará e Flamengo empataram por 1 a 1 na noite deste domingo (3), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arrascaeta abriu o placar para os visitantes, ainda no primeiro tempo, mas Pedro Raul garantiu a igualdade no placar na etapa complementar.

Mesmo com o empate, o Rubro-Negro se manteve na liderança da liga nacional, porém, perdeu a vantagem de dois pontos para o Cruzeiro. O clube carioca tem um jogo a mais. O Vozão, por sua vez, ocupa a 10ª posição.

A equipe de Filipe Luís volta a campo na quarta-feira (6), para decidir uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. Já eliminado do mata-mata nacional, o Ceará só joga no domingo (10), contra o Palmeiras.

Como foi o jogo?

Um tempo para cada time. O Flamengo foi melhor na etapa inicial, controlando as ações em um ambiente confortável, de pouca pressão do Ceará. Tanto que teve excelentes chances para abrir o placar.

Bruno Henrique, Arrascaeta e Samuel Lino tiveram oportunidades, mas o gol foi do uruguaio. Após lindo lançamento de Léo Ortiz, Plata ajeitou de cabeça e o camisa 10 completou de canhota para o fundo das redes.

O Ceará, por sua vez, tentava nos contra-ataques, mas não teve muitos espaços. Rossi praticamente não sujou o uniforme na primeira etapa, só em uma finalização do atacante Pedro Henrique.

Na etapa complementar, brilhou a estrela do técnico Léo Condé, que identificou as falhas do Ceará e fez uma alteração precisa: a entrada de Lucas Mugni. O meia argentino, que já jogou no Flamengo, mudou o panorama do ataque do Vozão.

Mais presente no setor ofensivo, o Ceará empilhou boas oportunidades diante de um Flamengo mais acanhado. O próprio Mugni acertou a trave em cabeçada, antes de conceder a assistência para o gol de empate dos mandantes.

Pedro Raul chegou a seu sétimo gol no Brasileirão com uma “ajudinha” do goleiro Rossi, que saiu mal do gol e deixou o canto livre para a cabeçada precisa do artilheiro.

Depois do empate, o Flamengo voltou a ter um controle maior da partida, mas sem o volume necessário para buscar a vitória. Enquanto isso, tentava se virar com os contra-ataques perigosos do Ceará.

Na reta final da partida, a diferença física pesou. O Ceará, que teve a semana livre para se preparar, sobrava, e o Flamengo passava sufoco para manter o empate no marcador. No fim, conseguiu, e as equipes dividiram os pontos na Arena Castelão.

