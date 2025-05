Flamengo vence a LDU no Maracanã e segue vivo na Libertadores

Foto: Adriano Fontes / CRF | Léo Ortiz e Luiz Araújo marcaram os gols do triunfo por 2 a 0. Resultado deixou o Rubro-Negro na segunda colocação do Grupo C.

Em noite de Libertadores no Maracanã, o Flamengo fez o dever de casa ao vencer a LDU por 2 a 0, nesta quinta-feira (15), pela quinta rodada do Grupo C. Léo Ortiz e Luiz Araújo marcaram para o time rubro-negro. Com o resultado, o Mengão passou os equatorianos na classificação e está na segunda colocação da chave com oito pontos.

Na última rodada, o Mais Querido ainda pode alcançar a primeira posição do Grupo C caso vença o Deportivo Táchira e o Central Córdoba perca para a LDU.

O jogo

Precisando da vitória, o Flamengo começou a partida partindo pra cima da LDU, trocando passes no campo ofensivo. Os equatorianos, por sua vez, encontravam enorme dificuldade para ultrapassar a linha do meio-campo.

Aos oito minutos, o Mengão chegou com perigo pela primeira vez e abriu logo o marcador! Michael fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área, mas a defesa da LDU cortou para escanteio. Na cobrança, Luiz Araújo mandou na medida para Léo Ortiz cabecear sem chance para o goleiro: 1 a 0.

Após o gol, o Rubro-Negro seguiu no ataque para tentar marcar logo o segundo. Aos 16’, Wesley arriscou o chute da entrada da área e a bola passou perto da trave direita do goleiro. Minutos depois, Luiz Araújo arriscou o chute de longe e o goleiro defendeu em dois tempos.

Com ampla posse de bola, a equipe rubro-negra chegava constantemente ao ataque e sufocava a LDU em seu campo de defesa. Na reta final da primeira etapa, o Flamengo diminuiu um pouco a intensidade, mesmo assim continuou dominante. Aos 44’, Wesley cruzou na área, a bola desviou na defesa e Arrascaeta tentou de cabeça, mas foi pra fora. O Mais Querido foi para o intervalo com a vitória parcial.

O segundo tempo começou sem alterações nas equipes. Com o panorama sendo o mesmo da etapa inicial, o Mengão seguiu pressionando a LDU e marcou o segundo gol aos oito minutos! Alex Sandro fez boa jogada pela esquerda, foi na linha de fundou e mandou para o meio da área. A zaga tentou cortar, mas a bola foi nos pés de Luiz Araújo, que mandou para o fundo das redes: 2 a 0.

Com uma vantagem mais confortável, o técnico Filipe Luís fez duas mexidas no time. Saíram Michael e Bruno Henrique para as entradas de Cebolinha e Pedro, respectivamente. No decorrer do jogo, o Fla seguiu valorizando a posse de bola com tranquilidade no campo ofensivo.

Nos minutos finais, o Mais Querido manteve a posse de bola no campo ofensivo e esperou o apito final para sair de campo com uma vitória fundamental que manteve o time vivo na disputa pela classificação para as oitavas de final da Libertadores.

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; De La Cruz (Evertton Araújo), Gerson e Arrascaeta (Wallace Yan); Luiz Araújo (Matheus Gonçalves), Michael (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique (Pedro).

Técnico: Filipe Luís.

LDU

Gonzalo Valle; De la Cruz (Quintero), Ricardo Adé, Allala e Quiñónez; Minda (Villamíl), Gruezo e Cornejo; Alzugaray (Melvin Díaz), Alvarado (Pastrán) e Alex Arce (Estrada).

Técnico: Pablo Sánchez.

Agenda da semana

O Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (18) para enfrentar o Botafogo, às 18h30, no Maracanã, pela 9ª rodada do Brasileirão.

Ficha técnica

Flamengo 2×0 LDU – Conmebol Libertadores | 5ª Rodada | Grupo C

Local: Maracanã, RJ

Data e horário: 15/05/2025 às 21h30

Arbitragem: Andrés Rojas (COL), Miguel Roldán (COL) e Mary Blanco (COL)

Cartões amarelos: Minda (LDU), Cornejo (LDU), Ricardo Adé (LDU), Gruezo (LDU) e Alex Sandro (FLA)

Gols: Léo Ortiz (9’1ºT) e Luiz Araújo (8’2ºT).

Fonte: Flamengo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/05/2025/07:08:54

