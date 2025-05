Flamengo vence com goleiro herói, pênaltis polêmicos e cola no líder Palmeiras

Flamengo venceu o Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF )

Arrascaeta e Ayrton Lucas marcaram para o Rubro-Negro, que venceu o Verdão por 2 a 0.

No jogo mais esperado desta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando o líder Palmeiras recebeu o vice-líder Flamengo, no Allianz Parque, na tarde deste domingo (25), quem se deu melhor foi o Rubro-Negro, que venceu o adversário paulista por 2 a 0, com gol de Arrascaeta, de pênalti, e Ayrton Lucas.

Pelo lado Alviverde, Piquerez desperdiçou uma cobrança quando o jogo ainda estava empatado. Com o resultado, o Verdão segue na ponta do campeonato com 22 pontos, enquanto o Flamengo foi para 21 e diminuiu a diferença.

Como foi o jogo?

Com a suspensão de Abel Ferreira, coube ao auxiliar João Martins comandar o Verdão à beira do gramado. E quem começou colocando mais pressão no adversário foi justamente o time da casa, que aos quatro minutos, após jogada pelo meio, Mayke recebeu na entrada da área para finalizar, mas viu a bola desviar na marcação flamenguista. Aos 8, foi a vez de Facundo receber de Vitor Roque e mandar por cima da meta.

Não demorou para o primeiro grande lance do primeiro tempo acontecer. Aos 10, após tentativa de cruzamento de Facundo, Varela desviou na área e a arbitragem pegou toque de mão. Depois de checagem no VAR, Piquerez foi para a cobrança, mas bateu fraco no canto direito de Rossi, que espalmou. Estêvão tentou pegar o rebote, mas novamente o goleiro flamenguista apareceu para salvar.

No meio da partida, o Flamengo passou a ter mais posse de bola, no entanto, não conseguia criar jogadas efetivas para levar perigo à meta defendida por Weverton. Na melhor delas, já nos acréscimos, Gómez afastou mal, e Everton Cebolinha ficou com a sobra para finalizar, mas o chute não saiu bom e facilitou a defesa do palmeirense.

No segundo tempo, o duelo ficou truncado, e a primeira boa chance saiu do lado flamenguista. Aos 15, Bruno Henrique disparou pelo lado do ataque, mas Giay apareceu bem para se antecipar e fazer o corte antes da finalização. Na sequência, Léo Ortiz desviou com perigo após cruzamento na área.

Aos 21, Arrascaeta tenta o drible na área em disputa com Murilo e cai pedindo pênalti, mas o árbitro manda seguir. Minutos depois, após ir ao VAR, a penalidade máxima foi marcada para o Flamengo. Na cobrança, Arrascaeta bateu no canto e abriu o marcador no Allianz Parque. Weverton acabou ficando no meio do gol.

Após o susto, o Verdão, empurrado por sua torcida, tentou pressionar o Rubro-Negro. Aos 31, Flaco López fez o giro sobre o marcador e deixou para Mauricio finalizar cruzado, mas a bola foi para fora. Aos 37, Piquerez tentou se redimir do pênalti ao soltar uma bomba dentro da área, porém, a bola subiu demais.

Mas, como quem não faz, leva, foi assim que o Flamengo ampliou o marcador e deu números finais ao duelo. Aos 41, após cobrança de lateral, Wallace Yan tocou para Ayrton Lucas aparecer cara a cara com Weverton e tocar no cantinho.

✅FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 2 FLAMENGO

10ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 25 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🥅 Gols: Arrascaeta (27′ 2ºT) e Ayrton Lucas (27′ 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Gustavo Gómez, Flaco López (PAL) e Murilo; Rossi e Wallace Yan (FLA)

🗣️ Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: João Martins – Abel Ferreira suspenso)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez (Raphael Veiga), Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Luighi) e Mayke (Mauricio); Facundo Torres (Paulinho), Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).

Fonte:Lance/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/05/2025/19:36:34

