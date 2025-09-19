Flamengo vence Estudiantes e sai na frente por vaga nas semifinais da Libertadores

Copa Libertadores 2025: Flamengo x Estudiantes. — Foto: Alexandre Cassiano / Agência O Globo

Com a vitória, por dois a um, o rubro-negro pode empatar fora de casa para se classificar às semifinais da Libertadores

O Flamengo saiu na frente contra o Estudiantes na luta por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores 2025. No Maracanã, o rubro-negro teve um começo fulminante e abriu 2 a 0 contra os argentinos em oito minutos, com gols de Pedro e Varela.

No segundo tempo, porém, o Estudiantes ofereceu uma resistência maior e na reta final do jogo Plata foi expulso pelo Flamengo e Carrillo descontou. Placar final: Flamengo 2 x 1 Estudiantes.

O São Paulo, por sua vez, não começou bem a sua tentativa de voltar às semifinais da competição continental após nove anos. Em Quito, no Equador, o tricolor foi derrotado pela LDU, por 2 a 0, e agora precisará de um triunfo por três gols em casa para reverter a situação.

Já pela Copa Sul-Americana, Alianza Lima e Universidad de Chile empataram, por 0 a 0, no jogo de ida das quartas de final. Quem passar enfrenta o ganhador de Fluminense e Lanús.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/09/2025/07:00:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...