Flamengo vence Estudiantes nos pênaltis e avança para a semifinal da Libertadores

O rubro-negro foi derrotado por 1 a 0 no tempo normal, mas se recuperou nas penalidades com duas defesas do goleiro Rossi.

O Flamengo sofreu, mas está nas semifinais da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira (26) o rubro-negro jogava pelo empate contra o Estudiantes na Argentina para seguir adiante. Os comandados de Filipe Luís, no entanto, foram derrotados por 1 a 0 no tempo normal, o que levou a decisão da vaga aos pênaltis. Nas cobranças, melhor para o Flamengo, que ganhou por 4 a 2 com duas defesas do goleiro Rossi.

Nas semifinais o rubro-negro vai enfrentar o Racing, que eliminou o Vélez Sarsfield. O primeiro jogo será no Rio de Janeiro e a segunda partida na Argentina.

A LDU do Equador também está nas semifinais. No MorumBis, o São Paulo precisava vencer os equatorianos por pelo menos dois gols para ter chances de avançar de fase, mas não conseguiu se impor, foi derrotado por 1 a 0 em casa e acabou sendo eliminado. Agora a LDU enfrentará o Palmeiras. A equipe do Equador será mandante no primeiro duelo.

Já pela Copa Sul-Americana a Universidad de Chile ganhou do Alianza Lima do Peru por 2 a 1 em casa e chegou às semifinais. A equipe chilena

