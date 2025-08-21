Flamengo vence o Inter novamente e está nas quartas da Libertadores

Copa Libertadores 2025: Internacional x Flamengo. — Foto: SILVIO AVILA / AFP

O rubro-negro não teve dificuldades para ganhar em Porto Alegre, por 2 a 0, com gols de De Arrascaeta e Pedro.

O Flamengo avançou à próxima fase da Copa Libertadores, na noite dessa quarta-feira (20). Em Porto Alegre, o rubro-negro jogava pelo empate, mas derrotou novamente o Internacional, agora, por 2 a 0.

Nas quartas de final, o Flamengo vai enfrentar o Estudiantes, que empatou, por 0 a 0, com o Cerro Porteño também nessa quarta-feira (20), garantindo vaga.

Nesta quinta-feira (21) serão definidos os últimos três classificados às quartas de final. Às 19h, Botafogo e LDU se enfrentam, no Equador, depois de os cariocas vencerem na ida, por 1 a 0. Quem passar enfrentará o São Paulo. Às 21h30, o Palmeiras pega o Universitario do Peru após vitória, por 4 a 0, em Lima. Se confirmar a vaga, o alviverde vai encarar o ganhador de River Plate e Libertad, que jogam no mesmo horário e que empataram, por 0 a 0, no Paraguai.

Já pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro visita o argentino Godoy Cruz depois de ganhar, por 2 a 1, na ida. Se passar para as quartas de final, o Galo vai enfrentar o Bolívar, que nesta quarta bateu o Cienciano novamente, por 2 a 0.

Ainda na noite dessa quarta-feira (20), o Vasco da Gama jogou pelo Brasileirão contra o Juventude em jogo atrasado da 14ª rodada. Os cariocas foram derrotados, por 2 a 0.

