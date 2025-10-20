Flamengo vence Palmeiras, encosta na liderança e embola o Brasileirão

Pedro comemora o terceiro gol do Flamengo sobre o Palmeiras, após assistência de Arrascaeta • Divulgação/Flamengo

Rubro-negro aproveita falhas do adversário e garante triunfo decisivo no Maracanã com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro.

O Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 neste domingo (19), no Maracanã, e encostou na liderança do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa os rubro-negros empatados em 61 pontos com o time paulista, mas atrás no desempate por vitórias na competição. Com dez rodadas para o fim da competição, a igualdade aumenta ainda mais a disputa pelo título.

Primeiro tempo eletrizante

O primeiro tempo foi digno de confronto direto entre candidatos ao título. O Palmeiras começou melhor, pressionando com bolas paradas e empurrando o Flamengo para o campo de defesa. Gustavo Gómez teve boa chance de cabeça logo aos dois minutos e reclamou pênalti após disputa com Jorginho.

Apesar do domínio inicial do adversário, o Flamengo foi mais eficiente. Aos nove minutos, Rossi ligou rápido para Pedro, que girou sobre Bruno Fuchs e deixou Arrascaeta livre para abrir o placar. O Palmeiras reagiu rapidamente e empatou com Vitor Roque, de cabeça, após cruzamento preciso de Khellven. O gol saiu enquanto o time da casa ainda não havia recomposto a defesa por conta de uma lesão de Léo Ortiz.

O jogo seguiu em ritmo intenso, mas o Flamengo mostrou poder de decisão. Aos 37, Bruno Fuchs cometeu pênalti em Pedro, e Jorginho cobrou com categoria para recolocar o rubro-negro na frente. Três minutos depois, Aníbal Moreno perdeu a bola na saída de jogo, e Pedro aproveitou o erro para marcar o terceiro.

Administração no segundo tempo

Com a vantagem construída antes do intervalo, o Flamengo diminuiu o ritmo na etapa final e controlou o jogo. O Palmeiras tentou reagir, mas encontrou dificuldades para furar a defesa rubro-negra. Andreas Pereira ainda teve chance em cobrança de falta, mas escorregou no momento da batida, arrancando risos e aplausos irônicos da torcida.

O Flamengo conseguiu se defender bem e não sofreu com as investidas do Verdão. Entretanto, no último ataque, Sosa arrancou em velocidade, chutou cruzado, Rossi espalmou e Gustavo Gómez ficou com o rebote para diminuir. Assim, o duelo se encaminhou até o placar final de 3 a 2.

Fonte: CNN Brasil e Republicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/10/2025/10:27:48

