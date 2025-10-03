Flamengo x Cruzeiro bate recorde de público do Brasileirão 2025 e do Novo Maracanã

Arrascaeta em duelo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro — Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Confronto das quartas de final da Libertadores registrou 72.565 presentes

O empate sem gols entre Flamengo e Cruzeiro, pela 26ª rodada do Brasileirão 2025, estabeleceu um novo recorde de público no campeonato e no “Novo Maracanã”, com 72.565 presentes. Este marco supera o anterior de Flamengo x Grêmio, que teve 69.447 espectadores, e o recorde no estádio contra o Estudiantes, com 71.977 pessoas. A final da Copa do Mundo de 2014 ainda detém o maior público, com 74.738.

O empate em 0 a 0 entre Flamengo e Cruzeiro, nesta quinta-feira, pelo 26º rodada do Campeonato Brasileiro, bateu o recorde de público em jogo de clubes tanto na competição quanto no "Novo Maracanã". A partida registrou 72.565 presentes.

Antes disso, o confronto entre Flamengo e Grêmio, pela 22º rodada do campeonato brasileiro era o líder no torneio com 69.447 presentes. Já o jogo com maior público do Novo Maracanã era o duelo contra o Estudiantes, pelo jogo de ida das quartas de final Libertadores 2025, com um público presente de 71.977 pessoas.

Contando os jogos de seleção, a final da Copa do Mundo de 2014 entre Alemanha e Argentina segue como o maior público (74.738 presentes) desde que o estádio foi reformado para justamente receber o torneio.

Maiores públicos presentes em jogos de clubes no ‘novo Maracanã’

*72.565 presentes: Flamengo 0x0 Cruzeiro – Campeonato Brasileiro 2025

*71.977 presentes: Flamengo 2×1 Estudiantes – Libertadores 2025

*71.411 presentes: Flamengo 1×0 Independiente del Valle – Recopa 2023

*69.997 presentes: Flamengo 0x0 Palmeiras – Brasileiro 2022

*69.986 presentes: Flamengo 3×0 Independiente del Valle – Recopa 2020

*69.978 presentes: Flamengo 2×0 Fluminense – Copa do Brasil 2023

