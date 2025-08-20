Flanelinha que ameaçou a jornalista Anna Paula Mello é preso em Belém

(Foto: Reprodução) – Homem foi alvo da operação “Pedra no Caminho” após ser flagrado em vídeo exigindo dinheiro de torcedores em jogo do Paysandu

Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE/DIOE), realizou nesta terça-feira (19) a operação “Pedra no Caminho”, que resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva contra um homem que atuava como guardador de carros nas imediações do Estádio Leônidas Castro, o Banpará Curuzu, em Belém.

De acordo com a investigação, o caso teve início após a divulgação de um vídeo nas redes sociais em que o suspeito aparece extorquindo um casal que estacionou o carro próximo ao estádio durante a partida entre Paysandu e Athletic, a moça ameaçada foi a jornalista Anna Paula Mello. Nas imagens, ele exige o pagamento de R$ 20 e ameaça arremessar uma pedra no veículo caso o valor não fosse repassado. O homem chega a abrir a porta do carro do motorista, impedindo a saída do casal.

A vítima foi localizada e prestou depoimento confirmando o ocorrido, além de apresentar o comprovante de transferência via PIX realizada para a conta do investigado.

Durante a operação, os policiais também cumpriram mandado de busca e apreensão no endereço do suspeito, no bairro da Pedreira, onde foram encontrados e recolhidos o colete e a camisa usados no dia do crime.

A ação faz parte das medidas de segurança adotadas pela Polícia Civil para coibir práticas de extorsão e violência contra torcedores em jogos de futebol na capital paraense.

Fonte: PARÁ WEB NEWS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/15:14:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...