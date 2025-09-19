Flordelis sofre AVC dentro da prisão e defesa pede transferência para hospital privado

Foto: Reprodução | A informação foi revelada pelo jornal O Globo, na manhã desta sexta-feira, (19).

A ex-deputada federal e pastora Flordelis, de 65 anos, sofreu um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC) dentro da Penitenciária Talavera Bruce, no Complexo de Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela desmaiou na noite de quinta-feira (18). A informação foi revelada pelo jornal O Globo, na manhã desta sexta-feira, (19).

Flordelis teria desmaiado e sido levada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) dentro do Complexo Penitenciário de Bangu. Depois de ser estabilizada, foi encaminhada de volta à cela, mas a defesa da ex-parlamentar deseja pedir a transferência para um hospital particular, já que Flordelis possui plano de saúde.

De acordo com Janira Rocha, representante legal de Flordelis, a pastora deixou o atendimento ainda debilitada, com dores de cabeça, vômito e fala enrolada. “A própria unidade já avisou que não tem recursos para tratá-la. Vão esperar que ela morra para tirá-la de lá?“, questionou a advogada.

A ex-deputada também depende de medicamentos controlados, como Alprazolam, Quetiapina, Bupropiona e Carbamazepina, para conter crises de ansiedade, depressão e convulsões.

O que é AVC? Entenda o acidente vascular cerebral e seus sintomas

O AVC (Acidente Vascular Cerebral), também conhecido como derrame cerebral, é uma condição grave causada pela interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro, o que pode levar à morte de células cerebrais. Existem dois tipos principais: AVC isquêmico (bloqueio de artéria) e AVC hemorrágico (rompimento de vaso sanguíneo).

Principais Sintomas do AVC:

Fraqueza ou paralisia súbita de um lado do corpo (rosto, braço ou perna)

Dificuldade para falar ou entender a fala

Perda de visão em um ou ambos os olhos

Tontura, perda de equilíbrio ou coordenação

Dor de cabeça intensa e súbita, sem causa aparente

