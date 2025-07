Floresta em pé gera emprego: bioeconomia pode criar 800 mil vagas e já movimenta R$ 9 bilhões no Pará

Vista aérea da floresta amazôonica. a maior floresta tropical do mundo — Foto: Agência Brasil

Do açaí à biotecnologia, Pará aposta em bioeconomia para crescer sem desmatar e quer liderar a nova economia da Amazônia.

Nesta quinta-feira (17), quando se celebra o Dia de Proteção às Florestas, o Brasil é chamado a refletir sobre os caminhos possíveis para conciliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental. Na Amazônia, a resposta pode estar na bioeconomia — um setor em expansão que movimenta R$ 12 bilhões por ano no país e desponta como alternativa viável para manter a floresta em pé, gerar renda e impulsionar inovação.

Dados recentes mostram que a bioeconomia e a restauração florestal podem adicionar R$ 45 bilhões ao PIB brasileiro e gerar mais de 800 mil empregos até 2050, segundo estudo da WRI Brasil. No Pará, 13 cadeias produtivas já movimentam cerca de R$ 9 bilhões, e com investimentos adequados, o estado pode gerar R$ 816 milhões adicionais no PIB e abrir mais de 6.500 vagas no mercado de trabalho.

Para o Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB), o momento é de transformação. A iniciativa, que integra um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA) em parceria com a Prefeitura de Belém, a FADESP e o Itaipu Parquetec — com financiamento da Itaipu Binacional — está com quatro editais abertos para fomentar ideias e negócios sustentáveis na Região Metropolitana de Belém.

“A floresta em pé é um ativo econômico”

Em entrevista ao g1, Raul Ventura, que integra a direção do DIBB, reforça que a chave para transformar o potencial da bioeconomia em realidade está na conexão entre floresta e cidade.

“O caminho é conectar as atividades da bioeconomia à economia urbana da região. Nas cidades, como Belém, essas cadeias podem ampliar a agregação de valor e a distribuição de renda, com o processamento de produtos da floresta”, afirma Ventura.

Ele destaca como o açaí e o cacau já funcionam como exemplos de cadeias estratégicas que aliam base exportadora consolidada e capacidade de inovação. “As possibilidades vão da biotecnologia ao reaproveitamento de resíduos do processamento. É uma nova economia em construção.”

COP 30: Belém como vitrine global da inovação amazônica

Com a COP 30 se aproximando, Belém se prepara para se tornar centro das atenções globais na agenda climática. E o DIBB busca se consolidar como um dos legados desse evento internacional.

“A bioeconomia é uma alternativa concreta para enfrentar as mudanças climáticas, gerar renda e valorizar a biodiversidade”, defende Ventura.

De acordo com a UFPA, o DIBB articula universidades, empresas, poder público e comunidades locais para transformar a bioeconomia em vetor real de desenvolvimento. Um dos objetivos é demonstrar ao mundo que é possível crescer sem destruir.

A nova economia da Amazônia

O avanço da bioeconomia representa um ponto de inflexão no modelo de desenvolvimento amazônico. Com base em recursos renováveis, saberes tradicionais e tecnologia, o setor pode preservar até 81 milhões de hectares de floresta, segundo a iniciativa Amazônia 2030, além de reduzir emissões e aumentar em até 19% o estoque de carbono.

“A Amazônia reúne condições únicas para liderar essa nova economia verde”, destaca Antonio Abelém, coordenador de inovação do DIBB. “Cada R$ 1 investido pode gerar até R$ 1,40 em valor bruto ao comércio.”

O mercado global também está aquecido: segundo o relatório internacional do Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) divulgado em 2024, a bioeconomia pode chegar a US$ 7,7 trilhões até 2030 no mundo, impulsionado pela demanda por produtos nativos, cosméticos naturais, biotecnologia e soluções baseadas na biodiversidade.

Fonte: g1 PA/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/07/2025/13:16:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...