Flota Iriri é debatida em Novo Progresso

(Foto: Divulgação) – Ideflor-Bio promove reunião para discutir planejamento de atividades na Floresta Estadual Iriri

Durante a ação, foram apresentadas ao Conselho Gestor as principais demandas que devem ser realizadas na Unidade de Conservação

A Gerência da Região Administrativa do Xingu (GRX) do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) promoveu mais uma Reunião Ordinária do Conselho Gestor da Floresta Estadual (Flota) do Iriri, na região sudoeste paraense. O encontro possibilitou discutir as demandas e o planejamento de atividades a serem desenvolvidas na Unidade de Conservação (UC).

De acordo com o titular da GRX, Marco Aurélio Oliveira, a reunião foi importante para traçar o plano de ações e trazer benefícios para a comunidade local. “Com isso, é possível traçar de forma participativa um plano que atenda as necessidades tanto do conselho gestor da floresta, quanto beneficie os moradores e a comunidade local”, destacou.

Marco Aurélio ressaltou, ainda, que a reunião ajudou na criação de novas atividades na região. “Essa reunião vai ajudar a gestão da Flota Iriri, pois vai trazer encaminhamentos para tomada de decisões do Ideflor-Bio na região”, complementou o dirigente.

Além do Instituto, participaram do encontro representantes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Novo Progresso, Câmara de Vereadores de Novo Progresso além da Organização Não-Governamental ENANGI, entre outras.

Para o diretor de Gestão e Monitoramento de Unidades de Conservação, Ellivelton Carvalho, “a realização de reuniões como esta reforça o compromisso do Ideflor-Bio com uma gestão participativa e transparente das Unidades de Conservação. Ao ouvir o conselho gestor e os representantes da comunidade local, conseguimos alinhar prioridades, fortalecer parcerias e garantir que as ações na Flota Iriri estejam integradas às reais necessidades do território”, afirmou.



Texto em colaboração com Sinval Farias (Ascom/Ideflor-Bio)

Fonte:Jornal Folha do Progresso com Ascom/Ideflor-Bio/ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/06/2025/17:21:19

