Flu encara o Inter por vaga nas quartas do Mundial de Clubes

Inter e Flu se enfrentam em Charlotte por uma vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes; duelo marca o reencontro das equipes após mais de 60 anos Foto:Divulgação/Inter/Fluminense

Confronto em Charlotte nesta segunda-feira (30) define adversário de Manchester City ou Al Hilal; Flu aposta na pressão alta, enquanto Inter vem embalada após vitória sobre o River Plate.

Charlotte será palco, nesta segunda-feira (30), de mais um capítulo da busca pelo título mundial. De um lado, o Fluminense, representante sul-americano. Do outro, a tradicional Internazionale de Milão, força do futebol europeu. Em jogo, uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa e a chance de enfrentar o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal.

O time carioca chega às oitavas de final após uma campanha oscilante na fase de grupos. A estreia empolgante diante do Borussia Dortmund, apesar do 0 a 0, parecia indicar uma trajetória sólida.

No entanto, a atuação pouco convincente diante do Ulsan HD, mesmo com a vitória, e o desempenho irregular contra o Mamelodi Sundowns acenderam o sinal de alerta. Com cinco pontos, o Tricolor das Laranjeiras ficou com a segunda colocação no Grupo F.

Do outro lado, a Inter de Milão cresceu ao longo do torneio. Depois de uma estreia abaixo do esperado contra o Monterrey, os italianos reagiram com vitórias importantes: 2 a 1 sobre o Urawa Reds e uma exibição segura diante do River Plate, vencendo por 2 a 0. A equipe encerrou sua participação na primeira fase como líder do Grupo E, somando sete pontos.

Apesar da tradição dos dois clubes, esta será apenas a segunda vez que se enfrentam. O único encontro foi um amistoso realizado em 1961, em Milão, que terminou empatado em 1 a 1. Desde então, o Fluminense nunca mais cruzou com a Inter e mantém uma invencibilidade histórica contra times italianos.

ESTILOS EM CONTRASTE

No aspecto tático, o Fluminense, comandado por Renato Gaúcho, aposta em uma marcação alta, pressionando a saída de bola adversária. Jogadores como John Arias e Canobbio vêm sendo peças-chave nas laterais do campo, contribuindo tanto na recomposição quanto nas ações ofensivas.

As jogadas se desenrolam, geralmente, com participação ativa dos centroavantes – seja Everaldo, seja Germán Cano – como pivôs no último terço.

Do lado europeu, a Inter apresenta uma proposta versátil sob o comando de Christian Chivu, que assumiu o time pouco antes da competição. Com variações entre o 4-3-3 e o 3-5-2, os italianos também exercem pressão na marcação, mas têm apostado nas jogadas pelas beiradas com infiltrações pelo meio.

Contra o Monterrey, por exemplo, o armênio Mkhitaryan foi escalado como segundo atacante, numa mudança em relação ao esquema do ex-técnico Simone Inzaghi.

ONDE ASSISTIR

Com perfis táticos bem definidos, os dois times se enfrentam a partir das 16h (horário de Brasília), em Charlotte, com transmissão ao vivo pela Globo, SporTV, DAZN e CazéTV. O jogo também poderá ser assistido no Disney+, por meio da CazéTV, sem custo extra para os assinantes da plataforma.

O vencedor desse confronto seguirá no torneio e terá pela frente o difícil desafio de encarar Manchester City ou Al Hilal, que também duelam nesta fase.

Fonte: Sales Coimbra – Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/15:12:47

