Fluminense derrota Inter, sai do Z4 e respira no Brasileirão

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)- O Fluminense voltou a respirar no Campeonato Brasileiro. O Tricolor das Laranjeiras derrotou o Internacional por 2 a 1, em partida disputada na noite deste sábado, no Maracanã. O resultado fez a equipe carioca chegar aos 12 pontos ganhos, subir para a 16 ª colocação e deixar a zona do rebaixamento. O Internacional segue na sexta colocação com 20 pontos ganhos. Os gols foram marcados por Yony González e Natanael, contra, para o Fluminense. Edenilson anotou o gol da equipe gaúcha.

O time dirigido por Fernando Diniz soube aproveitar a opção do Internacional de escalar uma equipe alternativa para impor seu ritmo desde os primeiros minutos. Com boas atuações de Paulo Henrique Ganso e, principalmente, de Yony González, o Fluminense foi superior durante a maior parte do jogo e mereceu o resultado. O Internacional entrou muito inseguro em campo e só melhorou depois da entrada dos experientes D’ Alessandro e Edenilson, mas não houve tempo para tentar uma reação.

Na próxima rodada, o Fluminense vai visitar o Atlético-MG, no Independência; o Internacional vai receber o Corinthians, no Beira-Rio.

O jogo – Aos 12 minutos, o Tricolor das Laranjeiras criou o seu primeiro grande momento. Yony González tocou para Pedro que bateu rasteiro. A bola passou pelo goleiro Marcelo Lomba, mas se chocou com a trave direita.

Logo depois, Caio Henrique investiu pela esquerda e cruzou. Pedro fez o corta-luz e Ganso completou para o gol, mas Marcelo Lomba fez uma defesa segura.

Aos 20 minutos, o estreante José Gabriel é desarmado na entrada da área por Ganso, mas Rithely derruba o tricolor na entrada da área. Allan bateu e a bola encobriu o travessão defendido por Marcelo Lomba. Dois minutos, o Inter chegou pela primeira vez com perigo. O zagueiro Bruno Fuchs mandou no ângulo e o goleiro Muriel fez uma ótima defesa, espalmando para escanteio.

O Fluminense não se assustou e, aos 26 minutos, Yony González se livrou de Bruno Fuchs e Zeca e chutou forte, mas a bola saiu. Aos 36 minutos, Wellinton Silva mandou uma bomba e a bola passou bem perto da trave e assustou o goleiro do Fluminense.

A resposta tricolor veio nos pés de Allan que fez ótimo cruzamento na cabeça de Yony González, mas o colombiano cabeceou para fora. Nos minutos finais do primeiro tempo, os dois times criaram oportunidades para marcar. Aos 42 minutos, após cobrança de escanteio, Tréllez cabeceou e Muriel fez defesa milagrosa. Logo depois, Ganso tocou para Pedro que chutou forte. O goleiro Marcelo Lomba desviou com a ponta dos dedos.

O Fluminense tentou voltar mais agressivo para o segundo tempo, tentando dar mais velocidade às jogadas de ataque. Aos oito minutos, Ganso recebeu de Daniel e bateu colocado, mas a bola encobriu a trave do Internacional.

A pressão tricolor prosseguiu e, aos 12 minutos, Yony González marcou. Caio Henrique investiu pela esquerda e cruzou para a cabeçada certeira de Yony González.

Dois minutos depois, o Tricolor das Laranjeiras desperdiçou ótima chance para ampliar a vantagem. Pedro lançou Marcos Paulo que invadiu a área gaúcha e tocou por cima do travessão, quando estava livre diante de Marcelo Lomba. Aos 15 minutos, Marcelo Lomba brilhou ao desviar uma bomba de Yony González que tinha endereço certo.

Antes que as modificações efetuadas por Odair Helmann chegassem a fazer diferença, o Fluminense ampliou a vantagem, aos 24 minutos. Ganso foi lançado por Pedro e na tentativa de salvar, Bruno Fuchs chutou forte, mas a bola bateu em Natanael e encobriu o goleiro Marcelo Lomba.

Aos 37 minutos, a torcida tricolor voltou a vibrar quando o técnico Fernando Diniz chamou o atacante Wellington Nem, de volta ao clube das Laranjeiras, após alguns anos no exterior. Só aos 42 minutos é que Nem fez a torcida se agitar ao receber bom passe e chutar prensado com a zaga. Logo depois, Marcelo Lomba fez grande defesa em conclusão de Nenê.

Aos 46 minutos, o Inter marcou seu único gol. Após rebatida de Muriel para a frente da área, Edenilson entrou e bateu para colocar a bola nas redes.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...