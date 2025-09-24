Fluminense empata com o Lanús e é eliminado da Sul-Americana

Lance de Lanús x Fluminense, pela Copa Sul-Americana — Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Tricolor carioca precisava vencer para seguir tendo chances de avançar às semifinais, mas igualou por 1 a 1.

O Fluminense empatou com o argentino Lanús por 1 a 1 em casa e está eliminado da Copa Sul-Americana.

Na noite desta terça-feira, o tricolor carioca precisava vencer por dois gols para obter a classificação no tempo normal ou de triunfo por um gol para levar a decisão aos pênaltis.

Embora tenha aberto o placar com Cannobio, o Flu acabou levando o empate no segundo tempo e perdeu por 2 a 1 no placar agregado.

Nas semifinais o Lanús vai enfrentar o vencedor de Universidad de Chile x Alianza Lima, que se enfrentam amanhã e que empataram por 0 a 0 na ida. Hoje, também pela Sul-Americana, o Atlético Mineiro recebe o Bolívar depois do empate por 2 a 2 em La Paz, enquanto o Once Caldas encara o Independiente del Valle na Colômbia. Na ida os colombianos venceram por 2 a 0.

Pela Copa Libertadores o Racing venceu novamente o Vélez Sarsfield por 1 a 0. Nas semifinais o time enfrentará o ganhador de Flamengo e Estudiantes, sendo que o primeiro jogo terminou com vitória rubro-negra por 2 a 1.

Hoje, Palmeiras e River Plate se enfrentam às 21h30 no Allianz Parque e o alviverde joga pelo empate.

Fonte: CBN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/09/2025/07:00:00

