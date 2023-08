Fluminense ganha no Maracanã e abre vantagem sobre o Olimpia nas quartas da Libertadores

O Fluminense venceu por 2 a 0 o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira, no Maracanã, pelo primeiro confronto das quartas de final da Copa Libertadores.

O resultado deixou os tricolores mais próximos das semifinais da competição. Os cariocas dominaram os 90 minutos e abriram o placar no primeiro tempo, com André. Na etapa final, ampliaram com Germán Cano.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira. O Fluminense pode perder por um gol de diferença que vai avançar na Libertadores. O Olimpia precisa vencer por três gols para se classificar. Caso derrote os cariocas por dois gols, o duelo será decidido nos pênaltis, em Assunção, no Paraguai.

Antes disso, o Fluminense terá um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrentará o Athletico-PR, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

O Fluminense iniciou a partida pressionando o Olimpia. Os tricolores criaram a primeira chance aos 14 minutos, em chute de Ganso que parou em boa defesa de Espínola. Em seguida, Cano recebeu passe na área, mas finalizou em cima da zaga paraguaia.

Os donos da casa sofriam com a retranca do Olimpia, que não incomodava o goleiro Fábio. O Fluminense só voltou a assustar aos 33 minutos. Arias tentou a finalização, Cano estava no meio do caminho e deu de letra para defesa com o pé de Espínola.

O Olimpia só foi chutar pela primeira vez aos 38 minutos. Em avanço rápido, Cardozo recebeu passe na área e finalizou com perigo, mas para fora. O lance, porém, não intimidou o Fluminense, que abriu o placar aos 42. André arriscou de fora da área, a bola desviou na zaga e enganou o goleiro paraguaio. Com isso, os tricolores foram para o intervalo com a vantagem no Maracanã.

No segundo tempo, o Fluminense continuou com a postura ofensiva. Desta vez, os tricolores balançaram as redes na primeira vez que chegaram com qualidade ao ataque, aos 13 minutos. Após bate e rebate, Cano girou e finalizou no canto, sem chance para Espínola.

Após o novo revés, o Olimpia passou a buscar mais o ataque. No entanto, os paraguaios não conseguiam criar lances de perigo. O Fluminense diminuiu o ritmo, mas seguiu tendo uma postura ofensiva. Cano quase marcou o terceiro aos 33 minutos, mas mandou pela linha de fundo. Depois, Keno chutou para boa defesa de Espínola.

Os visitantes só assustaram aos 40 minutos, em chute de Zabala. A bola passou perto do gol de Fábio. O Fluminense tratou de administrar o resultado apesar dos pedidos da torcida, que queria mais um gol. Assim, os tricolores construíram boa vantagem pensando no duelo da volta, em Assunção.

