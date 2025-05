Fluminense goleia Aparecidense e vai às oitavas da Copa do Brasil

Samuel Xavier comemora durante goleada do Fluminense sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil • MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.

Wellington Carvalho abre o placar para o time de Aparecida de Goiânia, mas Tricolor das Laranjeiras encaixa e vence sem sustos.

O Fluminense goleia a Aparecidense, por 4 a 1, no Mané Garrincha, e se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (21).

Após vencer o jogo de ida por 1 a 0 no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras construiu o placar agregado de 5 a 1 com um desempenho que cresceu ao longo da partida.

Apesar da vantagem inicial, o time de Renato Gaúcho começou o duelo em ritmo lento, permitindo que a Aparecidense se lançasse ao ataque. O clube goiano apostou na posse de bola e conseguiu abrir o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, em uma jogada de bola parada. O zagueiro Wellington Carvalho, ex-jogador do Flu, subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme, sem chances para o goleiro Fábio.

O gol despertou o Fluminense, que até então errava passes e demonstrava pouca intensidade, inclusive com nomes como Ganso e Arias tendo atuações abaixo da média. Após o susto, o time carioca adiantou as linhas e passou a pressionar a saída de bola adversária.

Aos 40 minutos, Ganso deu passe açucarado para Samuel Xavier, que invadiu a área e finalizou de perna esquerda no canto para empatar. Pouco depois, aos 46, o lateral voltou a participar da jogada ofensiva, dessa vez iniciando um lançamento que terminou em confusão na defesa goiana. Serna tentou dominar na entrada da área, a zaga cortou mal, e Everaldo apareceu para completar de cabeça e virar o jogo antes do intervalo.

Na segunda etapa, o Tricolor manteve a pressão e se aproveitou das falhas da Aparecidense. Aos 18 minutos, Arias recuperou uma bola na intermediária e arriscou de longe. O goleiro Matheus Alves espalmou para frente, Serna ainda acertou a trave no rebote, mas a bola bateu no zagueiro Vanderley e entrou: 3 a 1.

Sete minutos depois, mais um erro fatal da defesa goiana. Ganso recebeu a sobra na entrada da área e soltou um chute forte, no ângulo, para dar números finais à goleada.

Com o resultado, o Fluminense segue vivo na busca pelo inédito título da Copa do Brasil. A equipe aguarda agora o sorteio da CBF para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

