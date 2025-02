Fluminense não terá Thiago Silva e nem Ganso contra o Águia

Thiago Silva ficou no Rio de Janeiro mantendo a forma de olho na semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda e Ganso seguem fora por lesão | Marina Garcia – FFC

O Águia de Marabá vive a expectativa de jogar contra o Fluminense nesta quarta-feira (26) a partir das 19h30 em Belém pela Copa do Brasil. Águia já ganhou o Flu em 2009 na mesma competição.

Nem Thiago Silva, nem o paraense Ganso e nem Renato Augusto estarão escalados para enfrentar o Águia de Marabá na noite desta quarta-feira (26) em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. Os dois times irão se enfrentar a partir das 19h30 no estádio Mangueirão em Belém do Pará.

Apenas Thiago Silva ficou no Rio de Janeiro mantendo a forma de olho na semifinal do Campeonato Carioca contra o Volta Redonda. Ganso e Renato Augusto seguem fora por lesão, assim como Facundo Bernal.

O Fluminense inicia sua caminhada sonhando com o bicampeonato da Copa do Brasil nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, diante do Águia de Marabá. O Tricolor foi campeão em 2007 do torneio.

E para avançar de fase, o Fluminense precisa vencer no tempo normal. Diferentemente dos outros anos, a primeira fase não dá mais a vantagem do empate para os times visitantes. Em caso de igualdade, o duelo vai para as penalidades.

O Águia não mandará o duelo em sua cidade natal, Marabá. Assim como quando enfrentou o São Paulo no ano passado, a equipe paraense optou pelo jogo no Mangueirão, que fica na capital.

Esta será a segunda vez que os times se enfrentam na Copa do Brasil. Em 2009, o Fluminense avançou para a terceira fase depois de derrota no Pará por 2 a 1 e vitória no Rio de Janeiro por 3 a 0. Na primeira fase, o Águia tinha despachado o América-MG.

Para o duelo, o técnico Mano Menezes deve colocar um time misto, mas levou o que tem de melhor.

ÁGUIA

Este é o terceiro ano consecutivo em que o Azulão disputa a Copa do Brasil. A equipe fez campanhas históricas nas duas últimas edições, chegando até a terceira fase do torneio. Em 2023, o Águia caiu diante do Fortaleza, após ter passado pelo Botafogo-SP e pelo Goiás-GO. Já em 2024, a eliminação veio diante do São Paulo, depois de vitórias sobre o Coritiba e o Capital.

Neste ano, o objetivo é o mesmo: chegar o mais longe possível no torneio. Contudo, logo na primeira fase, a equipe vai encarar o poderoso Fluminense e terá uma missão no minímo complicada. Este será o segundo confronto entre os times na primeira etapa da Copa do Brasil.

Neste ano, a disputa será em partida única, sem vantagem do empate para o visitante. Com isso, caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

Águia de Marabá x Fluminense

Águia de Marabá: Axel; Bruno Limão, Lucão, Matheus Baraka e Alan Pires; Janderson (Edras), Kaique, Kukri e Doda; Lucas Silva (Welves) e Erico Júnior (Jonata). Técnico: Sílvio Criciúma.

Fluminense: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Juan Freytes, Ignácio e Fuentes (Renê); Otávio, Martinelli (Hércules) e Lima; Arias, Canobbio e Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.

Motivo: Jogo válido pela 1ª fase da Copa do Brasil

Local: Mangueirão, Belém, Pará

Data e hora: 26 de fevereiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Guthieri Javarini Rodrigues (ES)

Arbitro de vídeo: Elaine da Silva Melo (PA)

VEJA O JOGO OUVINDO A CLUBE!

Em Marabá, sintonize no seu rádio: 100,7 Mhz

Na internet, acompanhe pelo aplicativo: radioclubedemaraba.com.br/webapp/

Fonte: CNN Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/02/2025/13:19:01

