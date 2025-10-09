Fluminense perde para o Mirassol em jogo atrasado do Brasileirão

Campeonato Brasileiro 2025: Mirassol x Fluminense. — Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

A derrota por, dois a um, manteve os cariocas na sétima colocação do Campeonato Brasileiro.

Dois jogos atrasados do Brasileirão foram disputados na noite desta quarta-feira. Pela 13ª rodada o Mirassol derrotou o Fluminense, por 2 a 1, em casa. Guilherme Marques e Negueba marcaram para os paulistas e Martinelli anotou para os cariocas. O Mirassol é o quarto colocado, enquanto o Fluminense fica em sétimo.

Já pela 14ª rodada o Atlético Mineiro derrotou o Sport, por 3 a 1, e subiu para a 14ª posição no campeonato, ficando sete pontos acima da zona de rebaixamento. Os gols do Galo foram marcados por Vitor Hugo, Guilherme Arana e Rony, enquanto Derik Lacerda fez para os pernambucanos.

