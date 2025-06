Fluminense vence a Inter de Milão e vai às quartas da Copa do Mundo de Clubes FIFA

Foto: Marcelo Gonçalves e Lucas Merçon/FFC | Tricolor enfrentará o vencedor de Manchester City e Al Hilal, na sexta-feira (04/07), às 16h

O Fluminense está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes FIFA 2025. Guerreiro, o Tricolor fez um jogo gigante e superou a Inter de Milão (ITA) por 2 a 0, nesta segunda-feira (30/06), no Bank of America Stadium, em Charlotte, carimbando o passaporte para a próxima fase. Em partida marcada por alta intensidade, o time criou grandes oportunidades no ataque e não deixou brechas na defesa. Germán Cano e Hércules foram os responsáveis pelos gols da histórica classificação diante do vice-campeão da Liga dos Campeões da Europa.

A equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho agora aguarda a definição do vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal para conhecer seu adversário nas quartas de final. O duelo que vale uma vaga na semifinal acontece na próxima sexta-feira (04/07), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando, Flórida.

PRIMEIRO TEMPO

Em jogo de alta intensidade desde o apito inicial, o Fluminense abriu o placar logo em sua primeira chegada ao ataque.

Aos 4 minutos, a equipe subiu a marcação, Martinelli recuperou a bola e deixou com Jhon Arias, que avançou pela direita e cruzou na área. Após desvio, Germán Cano, de cabeça, balançou a rede em seu 200º jogo pelo clube.

Após minutos de partida equilibrada, com consistência defensiva tricolor, a equipe voltou a levar grande perigo aos 29 minutos. Arias recebeu de Cano e bateu colocado, o goleiro espalmou e, no rebote, Samuel Xavier finalizou rente à trave.

O Tricolor ainda voltou a estufar a rede aos 39, com Ignácio após linda tabela de cabeça entre Thiago Silva e Renê, mas o impedimento foi assinalado pelo VAR. O time passou a controlar as ações, com paciência e troca de passes. Foi assim que Arias voltou a aparecer em mais duas ocasiões nos minutos finais. Primeiro, em chute de esquerda que passou por cima do travessão. Depois, em conclusão desviada pela zaga.

SEGUNDO TEMPO

A primeira oportunidade da segunda etapa também saiu de uma tabela da dupla Jhon Arias e Germán Cano. Aos 9 minutos, o colombiano levantou na área e a bola ficou com o argentino, que ajeitou e bateu pela linha de fundo.

A dupla seguiu se destacando ao protagonizar mais duas oportunidades. Após cobrança de lateral, Cano fez o corta-luz e Arias mandou uma bomba, exigindo grande defesa de Sommer aos 15. Aos 17, o camisa 14 observou o goleiro adiantado e tentou de cobertura, mas o arqueiro se recuperou e ficou com a posse.

A partida manteve a intensidade do primeiro tempo, com destaque para o goleiro Fábio no campo de defesa. No campo de ataque, o Tricolor se aproximou de ampliar o placar com Lima, aos 38 minutos, quando Everaldo avançou pela direita e tocou para Arias, que rolou para o meia mandar por cima do travessão.

Mas o segundo gol se concretizou através dos pés de Hércules, já nos acréscimos. Samuel Xavier cobrou lateral, a bola passou por todo mundo e sobrou com o volante, que dominou, invadiu a área e bateu no cantinho, garantindo a vitória tricolor.

FICHA TÉCNICA

Copa do Mundo de Clubes FIFA – Oitavas de Final

30/06/2025, 16h, Bank of America Stadium

Inter de Milão (0)

Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto) e Dimarco; Asllani (Sucic), Barella, Mkhitaryan (Carboni) e Dumfries (Luis Henrique); Lautaro Martínez e Thuram (Francesco Esposito). Técnico: Cristian Chivu

Fluminense (2)

Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Facundo Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Lima), Nonato (Hércules) e Renê; Jhon Arias e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Gols: Germán Cano (4´ 1T) e Hércules (47´ 2T)

Cartões amarelos: Asllani e Bastoni (INT); Germán Cano, Freytes, Renê e Thiago Santos (FLU)

Arbitragem: Ivan Barton, auxiliado por David Morán e Antonio Pupiro

Fonte:Comunicação/FFC e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/06/2025/18:56:33

