Fluminense vence Al Hilal e vai à semifinal do Mundial

Jogadores do Fluminense comemoram vitória diante do Al Hilal | Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Com o triunfo, o Tricolor das Laranjeiras segue nos Estados Unidos e volta a Nova Jersey para o próximo desafio.

O Fluminense garantiu vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes ao vencer o Al Hilal por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (4), feriado da Independência dos Estados Unidos. Martinelli e o piauiense Hércules marcaram para o Tricolor, enquanto Marcos Leonardo fez o gol dos sauditas. A partida aconteceu no Camping World Stadium, em Orlando. Apesar da vitória, o Flu terá dois desfalques na próxima fase: Freytes e Martinelli receberam o segundo cartão amarelo e estão suspensos.

Com o triunfo, o Tricolor das Laranjeiras segue nos Estados Unidos e volta a Nova Jersey para o próximo desafio. A semifinal será disputada na terça-feira (8), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, contra o vencedor do duelo entre Palmeiras e Chelsea, que ainda seria disputado às 22h desta sexta.

Antes da bola rolar, um minuto de silêncio emocionou os torcedores em homenagem aos irmãos Diogo Jota e André Silva. Com formações táticas semelhantes, Fluminense e Al Hilal travaram um duelo equilibrado desde o início. Enquanto o time carioca adotava uma postura mais cadenciada, com trocas de passes lentas, os sauditas aceleravam quando conseguiam chegar ao campo de ataque.

Tensão em campo

A primeira boa chance do jogo foi do Flu, aos 18 minutos. Nonato arrancou após uma dividida, tocou para Arias, que devolveu. Na corrida, o camisa 16 superou Koulibaly, mas finalizou por cima. O Al Hilal respondeu aos 24 com Milinkovic-Savic, que aproveitou uma saída errada de Thiago Silva, mas a defesa brasileira conseguiu se recuperar. Logo depois, Nasser tentou surpreender Ignácio, que se redimiu e evitou o perigo.

Aos 39, saiu o primeiro gol do Fluminense. Após cruzamento de Samuel Xavier, Fuentes ajeitou para Martinelli, que girou sobre a marcação e bateu cruzado no ângulo, marcando um golaço. Já nos acréscimos, o Al Hilal quase empatou: Koulibaly cabeceou com perigo e Fábio fez grande defesa. No mesmo lance, um pênalti foi inicialmente marcado após choque entre Samuel Xavier e Marcos Leonardo, mas o VAR anulou a penalidade.

No segundo tempo, o Al Hilal voltou com tudo e empatou logo aos cinco minutos. Em escanteio cobrado na área, Koulibaly escorou para Marcos Leonardo completar para o gol: 1 a 1. Aos 9, o Flu teve a chance de retomar a vantagem quando Cano ficou cara a cara com Bono após erro de Renan Lodi, mas o goleiro marroquino levou a melhor. Um minuto depois, Milinkovic-Savic quase virou para os sauditas, mas Fábio defendeu.

O jogo seguiu aberto e tenso, com chances dos dois lados, até que, aos 24 minutos, brilhou a estrela de Hércules. O volante, que havia entrado no lugar de Martinelli, interceptou um avanço do Al Hilal e tentou finalizar. A bola sobrou para Samuel Xavier, que devolveu ao camisa 35. De frente para o gol, ele bateu cruzado e colocou o Flu novamente em vantagem: 2 a 1.

Nos minutos finais, o Fluminense se fechou na defesa para garantir a classificação. Arias teve uma grande chance de matar o jogo aos 42, mas desperdiçou. O árbitro deu mais sete minutos de acréscimos, e o Al Hilal pressionou com bolas levantadas na área. Aos 6 do tempo extra, Koulibaly furou e tentou simular um pênalti. No último lance, Fábio salvou nos pés dos atacantes sauditas. Foi o fim da partida — e a confirmação do Flu entre os quatro melhores do mundo.

Fonte: e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2025/17:45:19

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...