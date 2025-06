Fluminense vence e mantém Brasil invicto na Copa do Mundo de Clubes

Foto: Reprodução | Tricolor bate Ulsan, da Coreia do Sul, e fica perto de vaga às oitavas.

O Brasil continua invicto na Copa do Mundo de Clubes da Federação Internacional de Futebol (Fifa). Mais que isso: terminou a segunda rodada do torneio com 100% de aproveitamento. Após vitórias de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, o Fluminense venceu o Ulsan HD, da Coreia do Sul, neste sábado (21), por 4 a 2, no Metlife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O Tricolor, que tinha empatado sem gols com o Borussia Dortmund na estreia, foi aos mesmos quatro pontos dos alemães, mas fica na liderança do Grupo F pelo saldo de gols (dois a um). Os sul-coreanos, derrotados na primeira rodada por 1 a 0 pelo Mamelodi Sundowns, da África do Sul, não têm mais chances de irem às oitavas de final.

A última rodada do grupo será na quarta-feira (25), com os jogos iniciando às 16h (horário de Brasília). Ao Fluminense, basta um empate com o Mamelodi no Hard Rock Stadium, em Miami, para se classificar à próxima fase. Se quiser avançar como líder da chave, o Tricolor tem de torcer por um tropeço do Dortmund contra o Ulsan no TQL Stadium, em Cincinatti, ou ter saldo de gols melhor que o dos alemães – caso eles derrotem os sul-coreanos.

Tricolor bobeia no 1º tempo

Para o jogo deste sábado, Renato Gaúcho promoveu cinco mudanças no Fluminense. O treinador escalou Guga, Gabriel Fuentes, Paulo Henrique Ganso, Kevin Serna e Germán Cano – este último recuperado de uma lesão no joelho – nos lugares de Samuel Xavier, Renê, Nonato, Agustín Canobbio e Everaldo, respectivamente.

Assim como diante dos alemães, o Tricolor comandou as ações ofensivas da primeira etapa. A equipe brasileira teve 61% de posse de bola e finalizou 14 vezes, quatro delas em direção à meta do Ulsan. Em uma das oportunidades, aos 26 minutos, Jhon Arias cobrou falta com perfeição, no ângulo, abrindo o marcador. Os cariocas quase ampliaram em chutes de Fuentes e Serna, que Jo Hyeon-Woo espalmou.

Os sul-coreanos, porém, foram extremamente eficientes nas duas chances que tiveram nos primeiros 45 minutos. Aos 36, Thiago Silva lançou Ganso na entrada da área. O meia tentou um passe de calcanhar, mas foi desarmado. No contra-ataque, Darijan Bojanic encontrou Um Won-Sang pela direita. O meia cruzou rasteiro e Lee Jin-Hyun apareceu livre pela esquerda para deixar tudo igual.

Pouco antes do intervalo, aos 47 minutos, já nos acréscimos, outra bola desperdiçada pelo Fluminense gerou um contra-ataque mortal do Ulsan. Após Bojanic interceptar a posse no meio-campo, na sequência de um lateral cobrado por Guga, Juan Freytes afastou mal, Jin-Hyun dominou pela esquerda e cruzou para Won-Sang, de cabeça e sem marcação, colocar os sul-coreanos à frente.

Insistência e virada

Com o Fluminense em desvantagem, Renato colocou Everaldo no lugar de Ganso na volta do intervalo, passando a jogar com dois centroavantes e quatro homens de frente. A formação – mais ofensiva, mas defensivamente desorganizada – dava espaços para o Ulsan contra-atacar em velocidade, como aos dez minutos, quando Won-Sang recebeu de Bojanic na área e, com espaço, finalizou rente à trave.

Aos poucos, porém, o Tricolor retomou o comando das ações ofensivas. O empate saiu dos pés de jogadores que foram a campo durante a etapa final. Aos 20 minutos, Nonato (que substituiu Martinelli) tomou a bola pelo meio e tocou para Cano. O argentino abriu na esquerda para Keno (que entrou no lugar de Serna) cruzar. A zaga não tirou bem e sobra ficou com Nonato, que mandou para o gol.

Com o Ulsan esgotado fisicamente, o Fluminense intensificou a pressão e conseguiu a virada aos 37. Após escanteio cobrado por Fuentes pela direita, Cano tentou finalizar, não pegou bem na bola, mas o chute serviu como assistência para Freytes concluir para as redes. Já aos 46, o Tricolor liquidou a partida com Keno, que completou, de cabeça, o cruzamento de Arias pela direita. Festa e alívio da torcida brasileira em Nova Jersey.

Fonte: Agência Brasil/ Jornal Folha do Progresso

