Fluminense vence o América de Cali e avança na Sul-Americana

Copa Sul-Americana 2025: Fluminense x América de Cali. — Foto: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Em casa, os cariocas ganharam dos colombianos por 2 a 0 e garantiram presença nas quartas de final.

O São Paulo está classificado às quartas de final da Copa Libertadores da América. No tempo normal, o tricolor empatou por 1 a 1 com o Atlético Nacional de Medellín no MorumBis e nos pênaltis, a equipe brasileira venceu pelo placar de 4 a 3. Na próxima fase o São Paulo o enfrentará o vencedor de Botafogo e LDU, do Equador, que jogam na quinta.

Também pela Libertadores, o Fortaleza foi eliminado ontem pelo Vélez Sarsfield após a equipe argentina vencer, por 2 a 0, em casa. Nas quartas o Vélez vai encarar o compatriota Racing, que derrotou o Peñarol, por 3 a 1.

Nesta quarta-feira (20), também pela Libertadores, o Inter joga com o Flamengo no Beira-Rio depois de perder o primeiro jogo, por 1 a 0.

Pela Copa Sul-Americana, o Fluminense ganhou do América de Cali, por 2 a 0, e vai encarar o vencedor de Lanús x Central Córdoba, que jogam na quinta.

Pelo mesmo torneio o Independiente del Valle se classificou contra o Mushuc Runa depois de ganhar nos pênaltis. Já o Once Caldas avançou após ganhar do Huracán, por 3 a 1.

