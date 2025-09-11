Fluminense vence o Bahia e segue na Copa do Brasil

Copa do Brasil 2025: Fluminense x Bahia. — Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Agência O Globo

O tricolor havia perdido, por 1 a 0 na ida, mas contou com gols de Canobbio e Thiago Silva para avançar.

O Corinthians está nas semifinais da Copa do Brasil. Na noite dessa quarta-feira (9), o alvinegro poderia jogar pelo empate contra o Athletico Paranaense em casa, mas venceu o Furacão novamente; agora, pelo placar de 2 a 0, com gols de Garro e Gui Negão.

Na próxima fase, o Corinthians vai enfrentar o vencedor de Cruzeiro e Atlético Mineiro, que jogam, nesta quinta-feira (11), a partida da volta. Na ida ,a Raposa venceu, por 2 a 0.

Também na noite dessa quarta (10), o Fluminense garantiu vaga nas semifinais ao bater o Bahia, por 2 a 0, depois de ter perdido o primeiro jogo, por 1 a 0. Os gols do tricolor foram anotados por Canobbio e Thiago Silva. O Flu enfrentará agora o ganhador de Botafogo e Vasco, que jogam, nesta quinta-feira (11), no Nilton Santos. Na primeira partida, os dois times empataram, por 1 a 1.

