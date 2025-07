Fluminense vence o Inter e abre vantagem na Copa do Brasil

Porto Alegre, Brasil – 30/07/2025 – Beira Rio – Fluminense enfrenta o Internacional esta noite no Beira Rio pelo jogo de Ida das Oitavas de finais da Copa do Brasil 2025. — Foto: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Com dois gols de Everaldo, Tricolor derrota o Colorado por 2 a 1 fora de casa e pode empatar no jogo da volta, no Maracanã, para avançar às quartas de final.

O Fluminense largou na frente nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo atuando fora de casa, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, o Tricolor venceu o Internacional por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (30) e conquistou uma vantagem importante para o jogo da volta, no Maracanã.

O atacante Everaldo foi o grande destaque da partida. Após 13 jogos em branco, ele marcou os dois gols do Fluminense e encerrou o jejum com uma atuação decisiva. Carbonero descontou para o Inter, mantendo o Colorado vivo no confronto.

Todos os gols saíram ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Fluminense poderá até empatar na partida de volta, marcada para a próxima quarta-feira (6), às 21h30, no Maracanã, que mesmo assim garante a vaga nas quartas de final. Caso o Internacional vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Vitória por dois gols ou mais classifica diretamente o time gaúcho.

Antes disso, ambas as equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã, no sábado (3), às 21h. Já o Internacional enfrenta o São Paulo, no Beira-Rio, domingo (4), às 20h30.

Fonte: CBN

