Fluminense vence Strongest em estreia em casa pela Copa Libertadores

O Fluminense fez valer o mando de campo e venceu o The Strongest-BOL, por 1 a 0, nesta terça-feira, em sua primeira partida diante de sua torcida, no Maracanã. O Tricolor dominou grande parte dos 90 minutos e marcou o gol da vitória no primeiro tempo, com Nino.

Com o resultado, o Flu chegou a seis pontos e assumiram a liderança do grupo D da Libertadores. Já os bolivianos seguem com três, na segunda posição.

Na próxima rodada, o Fluminense recebe o River Plate-ARG, no dia 2 de maio, no Maracanã. No mesmo dia, oStrongest visita o Sporting Cristal-PER, em Lima.

O jogo – O Fluminense começou a partida pressionando o Strongest. Mas, os tricolores só chegaram com qualidade aos 15 minutos. Cano foi lançado na área e mandou para a rede. No entanto, o argentino estava em posição de impedimento.

O lance animou os donos da casa, que aumentaram a intensidade e passaram a criar várias chances. Na melhor chance, Samuel Xavier e André pararam em defesas de Viscarra. Já Cano acertou belo chute, mas sobre o travessão. O Strongest só conseguiu avançar com perigo aos 28 minutos. No entanto, Fábio salvou os cariocas.

De tanto insistir, o Fluminense abriu o placar aos 39. Nino aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede. Assim, os tricolores ficaram na vantagem no intervalo, no Maracanã.

Na etapa final, o Strongest voltou melhor e quase empatou nos primeiros minutos, em chute de Roca. Os bolivianos seguiram pressionando, mas pararam na marcação tricolor. Aos poucos, o Fluminense equilibrou as ações e voltou a pressionar. Os donos da casa chegaram a colocar uma bola na trave, mas o lance foi invalidado por impedimento no início da jogada.

Os cariocas mantiveram a posse de bola, mas não criaram muitas chances de ampliar. O Strongest não teve força para pressionar e saiu do Maracanã com a derrota.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do Gazeta Esportiva em 19/2023

