Fluminense vira para cima do América-MG no Maracanã e dorme no G4 do Brasileirão

O Fluminense levou um susto, mas conseguiu virar para cima do América-MG e venceu o duelo por 3 a 1, neste sábado, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Artilheiro tricolor, Germán Cano fez o gol da virada, duplamente especial. Além de ajudar a garantir três pontos para o Fluminense, foi dedicado para a filha Leonella, recém-nascida. John Kennedy, que entrou no intervalo, fez o primeiro gol do Flu, enquanto Arias, no fim, fechou o placar.

A vitória de virada dá moral para o Fluminense para a Copa Libertadores. O técnico Fernando Diniz usou força máxima, mesmo tendo duelo importante nesta quinta-feira. Com o triunfo deste sábado, o Fluzão pulou para 34 pontos e está na terceira colocação do Brasileirão no momento. O América-MG, com dez pontos em 19 jogos, segura a lanterna.

O Fluminense, agora, inicia o confronto de quartas de final da Copa Libertadores. Nesta quinta-feira, o Tricolor Carioca recebe o Olimpia, do Paraguai, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida. Já o próximo compromisso pelo Brasileirão é contra o Athletico-PR, domingo, dia 27, às 18h30 (de Brasília), na Ligga Arena.

O América-MG tem a Copa Sul-Americana pela frente e abre o duelo com o Fortaleza, pelas quartas de final, nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Independência. Depois, recebe o São Paulo, domingo, dia 27, às 16h (de Brasília), pela 21ª rodada do Brasileirão.

A primeira grande chance foi do América-MG. Aos seis minutos, em contra-ataque, Rodrigo Varanda recebeu na área e chutou. Fábio fez grande defesa. No rebote, Juninho emendou para fora, para a sorte tricolor. O Fluminense respondeu dois minutos depois. André arriscou da entrada da área. A bola saiu à direita, com perigo.

O técnico Fernando Diniz precisou fazer alteração logo aos 11 minutos. Marcelo sentiu a coxa esquerda e deu lugar a Diogo Barbosa. O América-MG chegou novamente aos 16 minutos. Mastriani foi lançado, mas chutou por cima.

O América-MG conseguia criar mais no Maracanã. Aos 27, após cruzamento da direita, Danilo Avelar apareceu livre pela esquerda e emendou para fora. Dois minutos depois, Iago Maidana foi providencial para o Coelho. Ele apareceu bem e impediu que Arias completasse uma jogadaça. Na cobrança do escanteio, Cano conseguiu finalizar. A bola desviou na zaga e foi para fora.

Aos 32, após cruzamento de Keno pela direita, Cano desviou de cabeça e assustou Cavichioli. A bola foi para fora. O clima esquentou no Maracanã após falta de Felipe Melo em Rodrigo Varanda, com confusão e discussão em campo entre os jogadores. O Fluminense teve chance para abrir o placar aos 38 minutos. Lima apareceu na área pela direita, passou pela marcação e cruzou. Maidana cortou e impediu que a bola chegasse a Cano.

Keno, aos 41, também levou perigo. Pela direita, ele levou a bola para dentro e arriscou. A finalização foi à direita de Cavichioli. O América-MG perdeu a melhor oportunidade do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Fábio, fora do gol, pela direita, errou na saída de bola. Mastriani ficou com a bola, mas errou o gol vazio. Nino atrapalhou. Quatro minutos depois, Ganso errou o alvo após receber, na área, cruzamento da esquerda. A 1ª etapa terminou sem gols.

nsivo com Martinelli e John Kennedy. Saíram Felipe Melo e Lima. André, assim, foi recuado para a zaga. O América-MG deu o bote aos seis minutos. Iago Maidana roubou bola no campo de defesa e já puxou o contra-ataque. Ele passou para Rodrigo Varanda na direita, que cruzou para Felipe Azevedo. O atacante chutou de primeira, sem chances para Fábio: 1 a 0.

O Fluminense empatou aos 12 minutos. Keno cruzou da esquerda e John Kennedy, de cabeça, deixou tudo igual: 1 a 1. A virada tricolor aconteceu sete minutos depois. A zaga do América-MG não conseguiu cortar na entrada da área. Cano se aproveitou de bate e rebate, ficou com a bola na área e chutou no canto: 2 a 1. O artilheiro pôde fazer o “L duplo” para homenagear a filha Leonella, recém-nascida, além de Lorenzo, 1º filho.

Fábio apareceu bem aos 34 minutos. Everaldo, alteração do Coelho no segundo tempo, chutou da direita. O goleiro tricolor mandou para escanteio. Alê, outra mudança, errou cabeceio e perdeu chance de empatar. O Fluminense tratou de ampliar. Aos 43 minutos, Arias recuperou a bola, avançou e chutou no canto: 3 a 1. O Fluminense conquistou mais três pontos no Brasileirão.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Marcelo Gonçalves/assessoria) / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2023/05:25:27

