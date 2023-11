Fluminense x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Veja também desfalques, arbitragem e mais sobre o jogo atrasado da 32ª rodada do Brasileirão

Fluminense e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A TV Globo e o Premiere transmitem a partida.

Campeão da Libertadores e longe da zona de rebaixamento, o Fluminense está na oitava colocação, com 47 pontos, e está de olho no Mundial de Clubes. Assim, terá um fim de ano tranquilo no Campeonato Brasileiro e o usará como preparação para o último torneio da temporada, a ser disputado em dezembro.

O São Paulo vive uma calmaria parecida com a do rival. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor já tem vaga garantida na Conmebol Libertadores, e Dorival Júnior pode analisar alguns jogadores em final de contrato e garotos das categorias e base.

O clima do confronto é tão amistoso que os presidentes das duas equipes prometem troca de faixas e festa com mosaico 3D vetado na final da Libertadores.

Transmissão

Na TV: TV Globo e Premiere.

Escalações prováveis

Fluminense – técnico: Fernando Diniz

John Kennedy vai cumprir suspensão por ter recebido o terceiro amarelo no Fla-Flu antes da Data Fifa. No mesmo jogo, o zagueiro Nino foi expulso nos minutos finais após se envolver em confusão com Gabigol. Neste caso, Germán Cano assume o ataque e David Braz deve ser titular.

Mesmo tendo atuado pela seleção brasileira contra a Argentina, na noite da última terça-feira, André foi relacionado para o jogo.

Jhon Arias, que também atuou pela Colômbia contra o Paraguai, está fora. Com dores na coxa, Keno também não participará do confronto, assim como Felipe Melo, que ainda não atuou após a final da Conmebol Libertadores.

A provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, David Braz e Marcelo; Alexsander, Martinelli, Ganso e Lima; Yony González e Cano.



Quem está fora: Nino e John Kennedy (suspensos), Jorge (joelho direito), Gustavo Apis (joelho esquerdo), Keno (dores na coxa).

Pendurados: Alexsander, David Braz, Diogo Barbosa, Guga, Keno, Lelê, Leo Fernández, Marlon e Martinelli.

São Paulo – técnico: Dorival Júnior

O treinador tem 13 desfalques para o duelo e terá problemas na escalação principalmente no meio de campo. Sem Lucas, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato e James Rodríguez, o técnico pode mudar o esquema tático habitual para montar um time competitivo. Garotos revelados nas categorias de base podem ganhar oportunidade.

Provável escalação: Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa (Alan Franco) e Welington; Pablo Maia, Alisson, Juan (Méndez) e Luciano; David e Erison



Desfalques: Calleri, Rodrigo Nestor, Marcos Paulo e Pato (lesionados); Galoppo, Igor Vinicius e Lucas (transição física); James Rodríguez, Ferraresi e Arboleda (seleções); Wellington Rato (suspenso); Caio Paulista e Michel Araújo (questões contratuais).

Pendurados: Alisson, Juan, Beraldo, Michel Araújo, Diego Costa, Luciano, Erison e Welington, Marcos Paulo, Raí Ramos e Patryck.

Arbitragem

Árbitro: André Luiz Policarpo Bento (MG)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

Quarto árbitro: Felipe da Silva Goncalves Paludo (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

